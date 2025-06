/Ha te is az ázsiai ízek szerelmese vagy, akkor odáig leszel a Spar ínycsiklandó ajánlatától

A kínai tészta vagy pirított tészta az egyik legtöbbet és leggyakrabban keresett ázsiai ételrecept Magyarországon. Nagyon általánosnak tűnik a név, és tényleg sokféle változatot is takar, egy azonban biztos, zöldség (és hús), illetve rengeteg illatos fűszer és szósz kerül a tésztához. Nem baj ha csíp, ha édes és sós is egyszerre, ugyanis az ízkavalkád adja az ázsiai ételek egyediségét. Ha a pirított tészta a kedvenced, de nincs időd főzni, akkor a Spar üzleteiben kapható újdonságból érdemes bevásárolnod!

Fotó: SPAR/Bors

Ázsiai ízek a polcokon: kevés munkával gyorsan kész a pirított tészta

Aki gyakran készít ázsiai ételeket, annak a konyhájában és hűtőjében szinte biztos, hogy megtalálhatóak a jellegzetes fűszerek és szószok. A legtöbb kínai, japán, koreai és vietnámi ételbe kell szójaszósz, gyömbér, de gyakori összetevő a halszósz, az osztrigaszósz, a mogyoróolaj és a rizsecet is. Ezek azok az összetevők, amiket első alkalommal bizony be kell szerezni, így nem épp gyorsan összedobható egyik recept sem - írja a Mindmegette.

Épp ezért, aki megkívánja a kínait, mondjuk a pirított tésztát, inkább rendel, mintsem hogy maga főzzön. A Sparban azonban ott a megoldás erre a problémára, ugyanis felkerült a kínálatba a Maggi újdonsága, a Magic Asia nevet viselő pirított tészta. Ez a zacskós fogás ugyanis tartalmaz minden fűszert és a tésztát is, ehhez mindössze csak a csirkemellet és a kívánt zöldségeket kell megvenni.

A Sparban kapható a fokhagymás-szójás, a csirkés currys és az édes chilis változat mindössze 549 forintért. Ezek elkészítése pedig pofonegyszerű. A húst kockára vágva egy kevés olajon le kell pirítani, hozzáforgatni a választott zöldségeket (pl. hagyma, paprika, sárgarépa, borsó, bab...), beleszórni a tasakban található fűszereket, hozzáönteni a vizet és végül a tésztát, majd az egészet addig kell főzni, amíg a tészta meg nem puhul.

Zacskós levesek széles választéka vár a Sparban

Egy zacskós leves életmentő tud lenni akkor, ha beteg az ember és nincs ereje megfőzni a gyógyító húslevest, de akkor is jól jön, ha gyorsan kell valami meleg ételt az asztalra varázsolni. A Sparban nemcsak a pirítot tésztát vehetjük meg, hanem többféle zacskós levest is találunk. A Maggi házias levesei közül több is kapható, köztük a dörgicsei csibeleves és a klasszikus grízgaluskaleves is 499 Ft-os áron.