/Parajd alatt bármikor leszakadhat a föld: így áll most a sóbánya katasztrófa ügye

Parajdon továbbra is törékeny egyensúly tartja csak fenn a sóbányát, a szakértők szerint egy újabb áradás, földrengés vagy szerkezeti mozgás végzetes következményekkel járhat. A bányában jelenleg is hatalmas mennyiségű víz pang, ami folyamatosan oldja a sófalakat.

2025.06.05 Parajd / Parajdi sóbánya Fotó: Szabolcs László

Az első katasztrófa után már 45 lakóházból kellett kitelepíteni a lakókat, akik most is félelemben figyelik, mi történik a föld alatt. A bányát mikroszeizmikus szenzorokkal figyelik éjjel-nappal: a törésvonalak továbbra is aktívak, a mennyezet pedig lassan, de biztosan erodálódik.

Két védőgát épült a Korond-patak felett, hogy a bányába ne áramoljon további víz. Csakhogy a végső megoldás a patak teljes elterelése lenne, ezt a hatóságok július 1-ig szeretnék elérni. Csak ezt követően lehet megkezdeni a sóval telített víz biztonságos kiszivattyúzását.

Ilyen forró nyári időszakban minden vízmozgás felgyorsíthatja a sófalak oldódását, és egy újabb beomlás végzetes is lehet. Egyes szakértők szerint a helyzet hetekig-hónapokig is instabil maradhat.

Közben a katasztrófa súlyos ivóvízproblémát is okozott: a bányából kiszivárgó sóval terhelt víz elérte a Kis-Küküllőt is, ami miatt több környező településen ivóvízkorlátozásokat kellett bevezetni.

A román kormány 300 millió lejes támogatási csomagot hagyott jóvá: ebből 130 milliót a sóbánya mentésére fordítanak, a maradékból a helyi vállalkozókat próbálják életben tartani. A híres parajdi turizmus ugyanis padlóra került, a turisták elmaradása miatt most online eladásokkal, illetve a környékbeli programok népszerűsítésével próbálják menteni a szezont.

A helyiek reménykednek, de közben mindenki tudja: Parajd alatt most lőporos hordón ülnek. Ha a patak elterelése nem sikerül időben, vagy ha újabb szerkezeti gyengülés következik be, az egész bánya leszakadhat ,a következmények pedig beláthatatlanok lennének.

Parajd: felelősségre vonást követelnek a politikusok

A politikában is elszabadultak az indulatok a parajdi katasztrófa kezelése miatt. Tánczos Barna pénzügyminiszter, aki miniszterelnök-helyettesi tisztséget is betölt, csütörtökön bejelentette: azonnali menesztését kérte a bányavállalat és a vízügyi hatóság vezetőinek.

A felelőtlenséget nem lehet szó nélkül hagyni, felelősségre kell vonni azokat, akik mulasztottak.

- írta közösségi oldalán.