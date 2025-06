Ihatatlanná vált a víz Parajd térségében: többezer litert szállítanak az anyaországból

Mint arról a Bors is beszámolt, a parajdi bányakatasztrófa következtében lakóházak kerültek veszélybe, és a széles térségben ihatatlanná vált az ivóvíz, mivel a bányából kioldódott só a Kis-Küküllőbe került. A történtek az évszázados múltra visszatekintő erdélyi sóbányászat szomorú végóráit is jelenthetik, igaz, a magyar kormány is bejelentette, minden tőle telhetőt megtesz, hogy segítséget nyújtson a mi történelmi örökségünk részét is képező térség megmentésében. Természetesen civilek is megmozdultak, ki-ki a lehetőségei szerint. Ásós Géza, a legismertebb magyarországi cigány vendéglő tulajdonosa például felvette a kapcsolatot Gyulakuta polgármesterével, hogy megkérdezze, mire van szüksége a falunak. Így tudta meg, hogy a Parajdtól 30 kilométerre fekvő településen kevés a palackos ivóvíz.

Így néz ki most a parajdi sóbánya környezete

Fotó: Szabolcs László

Mivel a víz sótartalma drasztikusan megugrott, fogyasztásra alkalmatlan. Ezért vittünk 2300 liter ásványvizet. Az emberek nagyon hálásak voltak, nekünk pedig jólesett, hogy tehettünk valami hasznosat

– mondta a Borsnak Géza, aki szerint nem mindig az összegszerű adás a fontos, hanem az, hogy eszünkbe jusson, egyszer mi is bajba kerülhetünk.

Parajdon elkél a segítség

Az is a fejemben járt, hogy jobb adni, mint kapni. Hozzáteszem, az adományt nem ők kérték, hanem mi ajánlottuk fel. Nem szabad arról megfeledkezni, hogy akármennyire is távol élnek az anyaországtól, ők is magyar emberek, de ami még fontosabb, emberek. Úgy vélem, akinek lehetősége van mások megsegítésére, kutya kötelessége, hogy megtegye

– érvelt a cigány séf.

Ásós Géza örömmel segített a kollégáival Fotó: Olvasói

Géza azt is elárulta, a magyar-román határon a vámosok kérdőre vonták a szállítmány miatt, de miután felhívta a polgármestert, aki románul beszélt velük, már minden simán ment.