Megnyitotta az idei szezont a Fonyódi kutyabarát fürdetőhely, újdonságok is elérhetőek

A Balatont nem csak mi élvezzük a tikkasztó nyári napokon, kedvenceink is szívesen megmártóznak: ezt meg is tehetik 2016 óta, akkor nyitotta meg kapuit ugyanis a magyar tenger első kutyabarát strandja, a Fonyódi kutyabarát fürdetőhely, ahol mostantól kutyamosó is rendelkezésre áll.

A Kutyabarathelyek.hu szakértői is hozzájárultak ahhoz, hogy egy olyan partszakasz működhessen, ami kutyának és gazdinak is kikapcsoló élményeket biztosít. Fotó: Máté Krisztián / Fonyódi kutyabarát fürdő Hogy mitől lesz egy fürdőhely hivatalosan is kutyabarát? Megfelelő távolságot kell tartani az embereket fogadó strandoktól, biztosítani kell a megfelelő hulladékgyűjtést és szükség esetén a vízbe helyezett lejárót - mondja Máté Krisztián, a Kutyabarathelyek.hu társalapítója. Az országban több mint 20, a Balaton partján 3 kutyabarát fürdetőhely – a fonyódi, a balatonföldvári és a keszthelyi - üzemel. Fotó: Máté Krisztián / Fonyódi kutyabarát fürdő A fürdőhelyek általában számos plusz szolgáltatással is igyekeznek a gazdik és kutyáik kedvére tenni: kutyajátékokkal, közösen használható sporteszközökkel, napernyőkkel, napágyakkal, kutyás foglalkozásokkal és programokkal, agility pályákkal várják a vendégeket, sőt a kínálatban még kutyabarát büfé is fellelhető. A fonyódi fürdetőhelyen 2025.06.20-án tartott sajtótájékoztatón Erdei Barnabás polgármester, Máté Krisztián, a Kutyabarathelyek.hu társalapítója, és Bakos Piroska a MOL szóvivője nyilatkoztak a strandot érintő fejlesztésekről. Az idei évben, mindamellett, hogy kihelyeztünk 6 padot és 6 kutyaürülék tároló kuka, most van egy új szolgáltatásunk is. Ez egy helyi vállalkozó által működtetett kutyamosó, amellyel a balatoni fürdőzés után lemosdatható a kutyus - nyilatkozta Erdei Barnabás, Fonyód polgármestere. Fotó: Máté Krisztián / Fonyódi kutyabarát fürdő Újdonság az is, hogy a Kutyabarathelyek.hu és a PetWiseCare-rel való együttműködés keretében a gazdik egy QR kód beolvasása után online konzultálhatnak állatorvossal, ha azonnali segítségre van szükségük. A platformon meg lehet keresni a közelben lévő állatorvosokat, telefonszámmal, sőt még útvonalkeresést is lehet indítani a kiválasztott rendelőbe. Az ország fele kutyás. Emiatt adódik a helyzet, hogy minden második ember naponta találkozik kutyával. A kutyások megnövekedett igénye hozza magával, hogy a gazdik szeretnék kutyusaikat mindenhová magukkal vinni a mindennapok során - nyilatkozta Máté Krisztián, a Kutyabarathelyek.hu társalapítója.

Fotó: Máté Krisztián / Fonyódi kutyabarát fürdő Azért, hogy mindenki kényelmesen, biztonságosan pihenhessen a kutyabarát fürdetőhelyen, a Kutyabarathelyek.hu megalkotott egy kutyás házirendet. Ebben többek között szerepel, hogy · egy gazdával egy időben maximum 3 kutya használhatja a területet, · a gazdiknak fel kell takarítaniuk a kutyaürüléket, és a kijelölt helyre/kukába kell kidobniuk, · a területen és a vízben olyan magatartást kell tanúsítani, hogy a többi strandolót ne zavarja, másoknak és másik kutyának kellemetlenséget ne okozzon, · amennyiben a kutya habitusa megkívánja, használjon a gazda kutyáján szájkosarat, és fogja pórázra, · beteg, sérült vagy tüzelő kutyával a kutyabarát fürdető nem látogatható. Ha valaki magányos, elkóborolt kutyust talál, a be tudja vinni őt a MOL kutyabarát töltőállomásaira. Már 350 hazai MOL-kúton van kutyachipleolvasó készülék, vagyis az autópályák menti kutak kivételével bármelyik töltőállomáson tudnak segíteni megtalálni a gazdit. A töltőállomási kollegák ilyenkor a chipleolvasó készülékkel leolvassák a chipet. Ezen egy 15 számból álló kód jelenik meg, amely a gazda személyes adatait tartalmazó adatbázishoz kapcsolódik. Van 12 önkéntes állatorvosunk, akiket kollégáink fel tudnak hívni. Ők keresik ki a telefonszámot és értesítik a gazdát. Épp ezért nagyon fontos, hogy ha valakinek változik az elérhetősége, kérje meg állatorvosát, hogy írja be az új adatokat – mondta Bakos Piroska, a MOL szóvivője. A tavalyi évben a Balaton mentén 73 esetben váltak éles helyzetben is hasznossá a chipleolvasók, ebből 64 kutyusnak találták meg a gazdáját. A zamárdi kúton idén egy elkóborolt, de chippel rendelkező cicát is sikerült hazajuttatni. A fonyódi strandnál parkolni közvetlenül a bejáratnál lehet, maximum 25 autónak áll rendelkezésre hely. A Balatonba lépcsőn és rámpán is be lehet menni, ez nagy segítség a félősebb kutyáknak. A területen nagy fák biztosítják a hűs árnyékot. A 2025-ös szezonban az árak a következőképpen alakulnak: · Felnőtt jegy 1200 Ft/nap · Kutya jegy 1200 Ft/nap

· Diák jegy 600 Ft/nap · Fonyód-kártyával rendelkezők kutyáinak 17 óra után díjmentes a belépés. A kutyabarathelyek.hu-ról A kutyabarathelyek.hu 2012 óta dolgozik azon, hogy a kutyagazdák és a szolgáltatók egymásra találjanak. Egyedülálló védjegyrendszerét 2016-ban vezette be, azóta országszerte több száz hely (szállások, vendéglátóhelyek, kereskedelmi egységek) szerezte meg a tanúsítványt. A Kutyabarathelyek.hu® által kidolgozott minősítési rendszer, egy tiszta, egységes képet ad arról, mi is az, hogy „kutyabarát hely” és segítségével a gazdik könnyedén megtalálják a számukra megfelelő szállást és vendéglátóhelyet. További információk: www.kutyabarathelyek.hu