/Ezt kár lenne kihagyni! Számtalan program kíséretében megérkezett Kajla kutya a Városligetbe

Tíz évvel ezelőtt csak álmodtak arról a Liget Budapest Projekt elindítói, hogy a Városliget adottságait maximálisan kihasználva, a természettel összhangban megújul a Városliget és tartalmas családi programokat kínál. Szétnézünk a Ligetben: ma ez valóság! A Városliget egyszerre kulturális, szabadidős és turisztikai célpont lett, még a külföldiek számára is - írja a Metropol.

Kajla kutya megérkezett a Városligetbe és vele együtt a sok gyerekprogram is / Fotó: Gábor Zoltán / Ripost

Ma már sokan kifejezetten a Liget miatt választják Budapestet úti céljuknak. Most a gyerekprogramok kiegészültek Kajla kutya érkezésével, aki teljessé teszi a kínálatot a legkisebbek számára is. Ő vezet be bennünket a rengeteg programba: ingyenes előadások, gyermekszínház, kiránduló útvonal és KRESZ-park várja azokat, akik a nyári szünetben unatkoznának.

Gyerekprogramok, amelyek az egész család számára kikapcsolódást jelentenek - ez vár nyáron a Ligetben / Forrás: Liget Projekt

Milyen gyerekprogramok várják a legkisebbeket?

Ingyenes játékos KRESZ tanulás, Kajla kutyával közös kalandok és színházi meseélmények, valamint a Magyar Zene Háza izgalmas programjai várják a családokat idén nyáron a megújult Városligetben, kifejezetten hangsúlyt fektetve a legkisebbek szórakoztatására. Ebben első számú segítség Kajla kutya, aki ezúttal a Városligetbe érkezett és az egész területét bejárta.

Külön öröm számunkra, hogy a nyári szezonra újabb gyermekbarát tartalommal bővülhet kínálatunk: a Visit Hungary-val együttműködésben elkészült a Városliget csodáit bemutató Kajla füzet. Bízunk benne, hogy a Titokzatos kalandok a Városligetben című új sétálófüzet segítségével még több család fedezi fel velünk együtt a park titkait, szépségeit

- mondta el a Metropolnak Gyorgyevics Benedek, a Liget Budapest Projekt megvalósításáért felelős Városliget Zrt. vezérigazgatója.

Kajla kutya bárhol lehet, az egyik fő feladat a kicsik számára megtalálni őt. A program kitalálói a kalandra helyezték a legnagyobb hangsúlyt. A gyerekek arra vágynak, hogy a hosszú iskolai év után valami kikapcsolja őket a hétköznapokból. Ezért a Városligetben tett látogatás ezt a szolgálja a leglátványosabban. A program olyan, mintha egy interaktív mesevilágba kerülne a csöppség, így felveszi a versenyt a legnagyobb konkurenciával, az internet világával.