Újra várják a jelöléseket a gróf Batthyány Lajos- és gróf Zichy Antónia-díjakra

A jelöléseket elektronikusan lehet megküldeni a [email protected] email címre legkésőbb 2025. augusztus 20-áig. A Bíráló Bizottság tagjai – köztük neves tudósok, közéleti személyiségek és korábbi díjazottak – a beérkezett javaslatokat 30 napon belül kiértékelik, és ajánlást tesznek a kuratórium részére a kitüntetésre felterjesztett személyekről. Az ajánlás történhet egy konkrét személy megnevezésével, illetve prioritási sorrend felállításával is.

A tavalyi év nagy sikerére tekintettel, az Alapítvány idén is meghirdeti a történelem iránt érdeklődő diákok számára kreatív pályázatát. A felső tagozatos általános- és középiskolás diákokat, valamint egyetemi hallgatókat megszólító felhívás célja, hogy a fiatalok saját látásmódjukon keresztül dolgozzák fel a 19. századi magyar történelem emlékezetes eseményeit, ezzel is mélyítve kötődésüket nemzeti múltukhoz, identitásukhoz. A diákok rövid videókat készíthetnek, míg az egyetemisták esszéket írhatnak és nyújthatnak be Batthyány Lajos gróf életéről, a Batthyány család történetéről, az 1848–49-es szabadságharc meghatározó eseményeiről, illetve jelentős emlékhelyekről. A joghallgatók külön pályázatban dolgozhatják fel gróf Batthyány Lajos felségárulási perét.

További információ az Alapítvány hivatalos felületén érhetőek el.