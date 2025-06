A Forma–1-es Ferrari azonnali hatállyal pilótát cserél

Június végén az idény tizenegyedik versenyhétvégéjével folytatódik a Forma–1-es világbajnokság. Az elmúlt években már kötelezővé tették, hogy minden csapatnak kötelező legalább kétszer olyan pilótát beültetni egy szabadedzésen, aki nem rendelkezik F1-es tapasztalattal. 2025-től ez a szám négy, azaz istállónként legalább négyszer versenyzőcserére kerül sor az idény során. Hamarosan féltávhoz ér a szezon, de egyelőre csupán hét csapat vágott bele a kvóta teljesítésébe, közülük is csak a Haas és a Williams azok, akik már kétszer is pilótát cseréltek egy versenyhétvége nyitányán. Az Osztrák Nagydíj pénteki első szabadedzésén a Ferrari és a McLaren is változtatásra készül.

Dino Beganovic ül Charles Leclerc Ferrarijába a Forma–1-es Osztrák Nagydíj első szabadedzésén (Fotó: NurPhoto via AFP)

A Ferrari és a McLaren is változtat az Osztrák Nagydíjon

A maranellói és a wokingi istálló is hétfőn jelentette be, hogy a spielbergi nyitányon lecseréli egyik pilótáját. A McLarennél Alexander Dunne fogja helyettesíteni Lando Norrist, míg a Ferrarinál Dino Beganovic ül Charles Leclerc helyére – írta meg az Origo. Az egyaránt a Forma–2-ben szereplő tartalékversenyzők közül a svéd Beganovic már Bahreinben is helyettesített, az ír Dunne viszont először mutatkozik be Forma–1-es eseményen.

Az Osztrák Nagydíj első szabadedzése pénteken 13.30-kor kezdődik, addig még más csapatok is bejelenthetnek esetleges pilótacserét a gyakorlásra.