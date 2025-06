Kapu Tibor történelmet írt: íme az utazása képekben

Kapu Tibor éveken át tartó próbatételek után indul az űrbe. Utazása nem csak június 25-én kezdődött, hanem már jóval korábban.

Egy űrhajós kiképzése évekig tart és minden szinten próbára teszi azt, aki ilyesmire vállalkozik. Ahogy Shubhanshu Shukla mondta, gyakorlatilag minden fenn töltött perc mögött hónapok felkészülése áll. Az űrben a szigorú rend a célravezető és a meglepetések minimalizálása. Ennek érdekében a legénység már elpróbálta az indítás napját is az űrruhába öltözéstől és nyomásellenőrzéstől az űrhajóba való beülésig, így pontosan tudni fogják, hogy milyen tempójú és milyen érzés egy űrutazás első napja.

A kiképzésről egyébként a négyfős magyar csapat beszélt egy korábbi interjúban. Szakály Sándor elmesélte, fizikailag megterhelőnek találta az orvosi csapat teljesítménydiagnosztikai tesztjét, amikor egy légzőkapacitásukat folyamatosan mérő maszkot helyeztek az arcukra, a felsőtestüket teleaggatták elektródákkal, és a futópadon kellett róniuk a kilométereket, ameddig bírták. Az Energiatudományi Kutatóközpontban is tesztelték őket, különböző tudományterületek kísérleteit végezték, amikből aprólékos jegyzőkönyvet kellett készíteniük, ami két héten át alvásmegvonással járt, így folyamatosan a határaikat feszegették.

Míg Cserényi Gyula tartalékos kiemelte, az ESA-nál egész nap teszteket végeztettek velük, csak 15 perces pihenőik voltak, amit megterhelőnek tartott szellemileg. Pszichológiai vizsgálataik is voltak, összesen 600 kérdést kaptak, és egy-egy tesztre csak 20 percnyi idejük volt. A legnagyobb élménynek pedig a Gripen vadászgéppel való repülést nevezte. Hasonlóról számolt be Kapu Tibor is, megemlítve, hogy részt vettek egy csillebérci kéthetes bootcampen, majd minden nap más laborban kellett helytállniuk, és egymástól teljesen eltérő tudományos témákat megtanulniuk.

