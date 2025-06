Ezt ne hagyd ki: hihetetlen alacsony áron a Sparban a nyár slágerterméke

Kihagyhatatlan ajánlattal vár mindenkit a Spar. Az utóbbi időben egyre többen készítik el otthon a szénsavas vizet, amihez a szódagép nem csupán kényelmes, hanem környezetbarát választást is kínál.

Hihetetlen alacsony áron a Sparban a nyár slágerterméke Fotó: Unsplash

Az ilyen készülékhez pedig most elképesztő kedvezménnyel juthatunk hozzá a Spar üzleteiben. A Sodaco Basic szódagép ugyanis most 28%-os kedvezménnyel, mindössze 17.999 Ft-ért kapható (az eredeti ár 24.999 Ft volt), amivel így 7.000 forintot spórolhat az, aki vesz belőle. A szett tartalmaz mindent, amire az induláshoz szükség van: egy szódagépet, egy 1 literes szénsavasító palackot és egy 425 g-os CO₂ patront, ami átlagosan 60–70 liter szóda elkészítésére elegendő. A készülék műanyag házzal és állítható szénsav-erősséggel rendelkezik - derül ki a Mindmegette cikkéből.

Szuper áron kapható a Sodaco Basic szódagép a Sparban Fotó: Spar Magyarország

A szódagép előnyei a kényelmen túl, hogy csökkenthetjük vele az egyszer használatos műanyagpalackok használatát. Egyetlen CO₂-patron akár 60–70 liter szóda készítésére is elegendő, ami hosszú távon pénztárcabarát megoldást jelent. Ráadásul a szénsav mennyiségét is saját ízlés szerint szabályozhatjuk, arról nem is beszélve, hogy otthoni szódagép nemcsak a vízfogyasztást teszi élvezetesebbé, hanem szuper lehetőséget nyújt arra is, hogy egészséges, adalékmentes üdítőket készítsünk saját kezűleg - olvasható a portálon, ahol néhány szuper receptet is megosztottak.