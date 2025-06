Döbbenetes fejlemények Parajdon! Újabb aggasztó részletek láttak napvilágot

Raed Arafat belügyi államtitkár a helyszínen jelentette be: hetekbe, de akár hónapokba is beletelhet, míg a kitelepített lakosok visszatérhetnek otthonaikba. A fő gondot a mikroszeizmikus aktivitás jelenti, amelyet most speciális szenzorokkal mérnek, amiket vasárnap kezdett el felszerelni a Salrom, a bányát működtető állami vállalat.

Az árvíz hatalmas pusztítást okozott. Fotó: Szabolcs László / Bors

A kormánytisztviselő szerint ezek az eszközök lehetővé teszik, hogy időben értesüljenek a bányában bekövetkező változásokról, így ha kell, újabb evakuálásra is sor kerülhet.

A szakértők legalább két-három hónapos megfigyelési időszakot tartanak szükségesnek a veszély pontos felméréséhez.

Közben két új gát is épült a Korond-patak felső szakaszán, hogy csökkentsék a víz sebességét és megakadályozzák a bánya további pusztulását. „Ezek nemcsak a süllyedést fékezik, de a folyók sótartalmát is csökkentik” – jegyezte meg Arafat.

A helyi közigazgatási hatóságok szerint a Kis-Küküllő sótartalma valóban csökkent, így az állatok itatása már biztonságos, de az emberi fogyasztásra szánt ivóvíz még mindig csak 48 ponton érhető el a 39 ezer lakos számára - számolt be a helyzetről a Portfolio. Összesen eddig több mint félmillió liter vizet osztottak szét.

A turisták által is kedvelt parajdi sóbányát teljesen elöntötte a patak, a gyógyászati és látogatói részeket is elnyelte a víz – a helyzet továbbra is kritikus!