/Megrázó felvételeket küldött tudósítónk Parajdról, a pusztító árvíz után megállt az élet, a helyiek minden reménye elszállt - fotók

Parajdon vagyunk, ahol most csöndesebbek az utcák, mint bármikor az elmúlt évtizedekben. A világ egyik legismertebb sóbányája, amely hosszú időn keresztül vonzotta a turistákat, a gyógyulni és kikapcsolódni vágyókat, májusban víz alá került. A bánya kapuja előtt most sorompó jelzi, ide bizony tilos belépni, onnan néhány méterre pedig mécsesek és virágok jelzik, ez a hely már nem az, ami volt.

Parajd fő vonzereje ma zárva és nem tudni, mi lesz vele / Fotó: Szabolcs László

Ahogy végigsétálunk a parajdi főutcán, úgy érezzük, megállt az idő. A korábban zsúfolt parkoló most üresen tátong. A patak, amely nemrég a bánya mélyébe zúdult, most visszahúzódott a medrébe.

Fotó: Szabolcs László

Az utcákon pár felnőtt lézeng, gyerek egy sem, nincsenek turistacsoportok, csak néhány árus, akik a semmibe néznek, mintha várnák, hogy valaki végre újra megérkezzen.

Kérdezni próbálunk, de csak fejcsóválást kapunk. Egy árus halkan annyit mond:

Nem nyilatkozhatunk. Csak azt tudnánk elmondani, amit nem szabad.

Parajd a sóból élt eddig

A bányához közeli árusok között csak kevesen maradtak. Az egyikük Máté Ildikó, aki sótermékeket árul a látogatóknak.

Már csak online tudja eladni a sót Ildikó / Fotó: Szabolcs László

Nincsenek emberek, nincsen forgalom, leállt minden a bánya miatt. Mindenki tudja, mi történt. Nem jönnek a turisták

– mondja.

Ildikó azonban nem adta fel. A boltjában állva dobozokat csomagol: az online rendeléseket készíti össze.

Ez ment meg engem. Csomagolom, viszik minden nap. Itt más nincs, csak a só és a turizmus. Ez adott megélhetést mindenkinek.

A sóbánya évtizedekig nemcsak munkahely, de gyógyhely is volt. Aszmás gyerekek jöttek ide, sokan évről évre visszatértek kezelésre. Ez most megszűnt – és ezzel az élet is megállt.

Fotó: Szabolcs László

A környéken több étterem is bezárt, a nyitva tartókban pedig alig ül egy-két vendég.

Fotó: Szabolcs László

A bánya bejárata közelében még szabad a mozgás, de az omlásveszély miatt lezárt részekre, ahonnan 45 családot evakuáltak, már nem lehet belépni. A hatóságok zártan kezelik a helyzetet, a helyiek pedig egyre feszültebbek.

Úgy tudjuk, a mai napon tárgyalást tartanak a politikusok, a tulajdonosok és a szakemberek a kiszivattyúzás lehetőségéről és a hosszú távú jövőről. A döntések eredményéről holnapra ígérnek tájékoztatást. Ezeket az információinkat a buszmegállóban üldögélő bácsik is megerősítik. Rajtuk kívül ott sincs senki. Már nem jár a busz a bányába.