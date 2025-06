„ELÉG a dugókból!” – ha elesik az egyik híd, vagy történik egy baleset, egy órán belül áll egész Budapest

A Szent István körút 2x1 sávra szűkült, úgy, hogy a síneken kanyarog az autós forgalom. A Flórián téren az Árpád híd felhajtóját javítják, közben megy a Mozaik utcai felüljáró is, és a Rákóczi hídon is szűkület van. Ez így már önmagában is sok.