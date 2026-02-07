Harry herceg kedvenc csemegéjét, Erzsébet királynő évente csak egyszer fogyasztotta

Harry herceg nem arról híres, hogy akkora ínyenc lenne, mint a királyi család néhány másik tagja. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne élvezné a finom falatokat, főleg, ha azokhoz kedves emlékeket fűz.

Harry herceg nagymamája ezt a csokoládét imádta

Fotó: Amy Katz / Northfoto

Egy közzétett videóban a sussexi herceg Meghan Markle életmódmárkája, az As Ever egyik csokoládéját kóstolta meg. Nem akármilyen édességről van szó: Harry egy virágokkal díszített fehér csokoládét választott, amely a hercegné limitált kollekciójának része. Bár a fehér csokoládé sokak szerint megosztó választás, Harry családjában különleges alkalomkor került fogyasztásra a nassolnivaló.

Harry herceg családjának különleges csokoládéja

A Hello! magazinnak adott interjújában Darren McGrady, a királyi család egykori séfje elárulta, hogy Erzsébet királynő valósággal rajongott a csokoládéért.

Bármit, amit csokoládéval készítettünk, szívesen választotta. Különösen a csokoládés pitét

- mondta McGrady.

A néhai királynő azonban elsősorban az étcsokoládét kedvelte, a fehér csokoládéért már kevésbé lelkesedett: azt mindössze évente egyszer fogyasztotta.

McGrady 2007-ben megjelent szakácskönyvében, az Eating Royally: Recipes and Remembrances from a Palace Kitchen-ben azt is leírta, hogy Erzsébet királynő a nagyböjt idején teljesen lemondott a csokoládéról.

Húsvétvasárnap azonban igazi csokoládélakomával ünnepelt:

A szakácsok mindent megtettek, hogy különféle csokoládés finomságokat készítsenek, ezzel kompenzálva a negyvennapos önmegtartóztatást

- írta McGrady.

Az ünnepi asztalon csokoládétorta, tejcsokoládé, fehér csokoládé és csokoládétojások is helyet kaptak. Tekintve, mennyire szerette az étcsokoládé gazdag ízvilágát, különösen érdekes, hogy húsvétkor a fehér csokoládé is szerepet kapott az ünneplésben.

A királyné kedvenc tortája is tükrözte a csokoládé iránt érzett szeretetét, évekig jóízűen fogyasztotta különleges alkalmakon.