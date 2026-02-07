Harry herceg kedvenc csemegéjét, Erzsébet királynő évente csak egyszer fogyasztotta

Harry herceg nem arról híres, hogy akkora ínyenc lenne, mint a királyi család néhány másik tagja. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne élvezné a finom falatokat, főleg, ha azokhoz kedves emlékeket fűz.
Egy közzétett videóban a sussexi herceg Meghan Markle életmódmárkája, az As Ever egyik csokoládéját kóstolta meg. Nem akármilyen édességről van szó: Harry egy virágokkal díszített fehér csokoládét választott, amely a hercegné limitált kollekciójának része. Bár a fehér csokoládé sokak szerint megosztó választás, Harry családjában különleges alkalomkor került fogyasztásra a nassolnivaló.
A Hello! magazinnak adott interjújában Darren McGrady, a királyi család egykori séfje elárulta, hogy Erzsébet királynő valósággal rajongott a csokoládéért.
Bármit, amit csokoládéval készítettünk, szívesen választotta. Különösen a csokoládés pitét
- mondta McGrady.
A néhai királynő azonban elsősorban az étcsokoládét kedvelte, a fehér csokoládéért már kevésbé lelkesedett: azt mindössze évente egyszer fogyasztotta.
McGrady 2007-ben megjelent szakácskönyvében, az Eating Royally: Recipes and Remembrances from a Palace Kitchen-ben azt is leírta, hogy Erzsébet királynő a nagyböjt idején teljesen lemondott a csokoládéról.
Húsvétvasárnap azonban igazi csokoládélakomával ünnepelt:
A szakácsok mindent megtettek, hogy különféle csokoládés finomságokat készítsenek, ezzel kompenzálva a negyvennapos önmegtartóztatást
- írta McGrady.
Az ünnepi asztalon csokoládétorta, tejcsokoládé, fehér csokoládé és csokoládétojások is helyet kaptak. Tekintve, mennyire szerette az étcsokoládé gazdag ízvilágát, különösen érdekes, hogy húsvétkor a fehér csokoládé is szerepet kapott az ünneplésben.
A királyné kedvenc tortája is tükrözte a csokoládé iránt érzett szeretetét, évekig jóízűen fogyasztotta különleges alkalmakon.
