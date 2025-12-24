Miért szenteste bontja ki ajándékait a brit királyi család, és nem karácsony reggelén?

A brit királyi család számára a karácsony hagyományokban gazdag ünnep. Évről évre ünnepi ebédek, hivatalos vacsorák, partik, jókívánságokkal teli képeslapok, játékok és látogatások teszik teljessé az ünnepi időszakot a sandringhami birtokon.

Így ünnepli a karácsonyt a királyi család Fotó: Northfoto / hot! magazin

Van azonban egy szokás, amely évszázadok óta töretlen: az ajándékbontás időpontja.

Míg világszerte sok család karácsony reggelén bontogatja az ajándékokat, a brit királyi család szenteste, december 24-én cserél meglepetéseket. Ennek oka a család mély német gyökereiben keresendő.

A királyi család 1988 óta az ünnepeket az uralkodó norfolki vidéki birtokán, Sandringhamben tölti.

Miért éppen szenteste ünnepel a királyi család?

Harry herceg 2023-as memoárjában, a Spare-ben úgy fogalmaz, hogy a szentesti ajándékozás:

egy német hagyomány, amely túlélte a családi vezetéknév Szász–Coburg–Gotháról Windsorra történő angolosítását.

Németországban szenteste, vagyis Heiligabend, az ünnep legfontosabb időpontja. A House Beautiful szerint:

Sok háztartás a fa feldíszítésével, az ünnepi étel elkészítésével és az otthon csinosításával tölti a napot. Amint leszáll az este, a családok összegyűlnek a fa körül.

A hagyomány szerint ilyenkor a Kisjézus hozza az ajándékokat: akkor helyezi el őket a fa alatt, amikor a gyerekek nincsenek a szobában, majd egy csengetéssel jelzi, hogy megérkezett.

Így ünnepel a királyi család

December 24-én, délután négy óra körül teát és könnyű harapnivalókat szolgálnak fel a Sandringham Fehér Szalonjában az érkező vendégeknek. Eközben a Vörös Szalonban a személyzet már elhelyezi az ajándékokat bakasztalokon, minden családtag számára.

A királyi család nem drága luxusajándékokat ad egymásnak, inkább vicces meglepetéseket választanak. Harry herceg leírása szerint minden családtag a saját ajándékai elé áll, majd egyszerre bontják ki azokat.

Hirtelen mindenki egyszerre kezdett bontani. Közvetlen őrület volt: rengeteg családtag beszélt egyszerre, masnik repkedtek, csomagolópapír szakadt mindenfelé.

Szenteste később, este fél nyolckor a család közös vacsorára ül össze Sandringhamben. Az étkezés jellemzően ünnepi fogásokat tartalmaz: vadételeket, például fácánt vagy szarvashúst, valamint sült téli zöldségeket, például paszternákot.