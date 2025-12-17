Újabb botrány a királyi családban: Diána hercegné rokonának kell bíróság elé állnia

Marlborough hercegét három rendbeli szándékos fojtogatással vádolták meg, és még ezen a héten meg kell jelennie a bíróságon. A Thames Valley rendőrség közleménye szerint Charles James Spencer-Churchill, aki Sir Winston Churchill és Diána hercegné rokona, a három bűncselekményt 2022 novembere és 2024 májusa között követte el.

Diána hercegné távoli rokonának még ezen a héten a bíróság elé kell állnia. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Három vádpont alapján tartóztatták le Diána hercegné rokonát

A 70 éves Spencer-Churchillnek csütörtökön kell megjelennie az Oxfordi Városi Bíróságon, miután tavaly május 13-án letartóztatták. A három, nem halálos kimenetelű szándékos fojtogatás állítólag Woodstockban és Oxfordshire-ben történt, ugyanazon személy ellen.

Marlborough 12. hercege Nagy-Britannia egyik arisztokrata családjának tagja, otthonuk a 300 éves Blenheim-palota Woodstockban, ami jelenleg a Blenheim Palace Heritage Foundation tulajdonában és kezelése alatt áll.

A Blenheim Palace Heritage Foundation tisztában van azzal, hogy jogi eljárás indult Marlborough hercege ellen. Az alapítvány nem tud nyilatkozni a vádakkal kapcsolatban, amelyek a herceg személyes magatartására és magánéletére vonatkoznak, és amelyek jelenleg büntetőeljárás tárgyát képezik

- közölte az alapítvány nyilatkozatában.

A Sir Winston Churchillel, és a Spencer-ágon keresztül Diánával is távoli rokonságban álló Spencer-Churchill 2014-ben örökölte meg hercegi címét édesapja, Marlborough 11. hercegének halálát követően. Ezt megelőzően Blandford márkija volt, más néven Jamie Blandford - írta a Mirror.