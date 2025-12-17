Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Újabb botrány a királyi családban: Diána hercegné rokonának kell bíróság elé állnia

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 17. 20:20
Újabb botrány robbant ki a brit királyi család körül. Marlborough hercegének, akit még tavaly tartóztattak le három rendbeli szándékos fojtogatás vádjával, hamarosan bíróság el kell állnia.
Marlborough hercegét három rendbeli szándékos fojtogatással vádolták meg, és még ezen a héten meg kell jelennie a bíróságon. A Thames Valley rendőrség közleménye szerint Charles James Spencer-Churchill, aki Sir Winston Churchill és Diána hercegné rokona, a három bűncselekményt 2022 novembere és 2024 májusa között követte el.

Diána hercegné távoli rokonának még ezen a héten a bíróság elé kell állnia. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Három vádpont alapján tartóztatták le Diána hercegné rokonát

A 70 éves Spencer-Churchillnek csütörtökön kell megjelennie az Oxfordi Városi Bíróságon, miután tavaly május 13-án letartóztatták. A három, nem halálos kimenetelű szándékos fojtogatás állítólag Woodstockban és Oxfordshire-ben történt, ugyanazon személy ellen.

Marlborough 12. hercege Nagy-Britannia egyik arisztokrata családjának tagja, otthonuk a 300 éves Blenheim-palota Woodstockban, ami jelenleg a Blenheim Palace Heritage Foundation tulajdonában és kezelése alatt áll.

A Blenheim Palace Heritage Foundation tisztában van azzal, hogy jogi eljárás indult Marlborough hercege ellen. Az alapítvány nem tud nyilatkozni a vádakkal kapcsolatban, amelyek a herceg személyes magatartására és magánéletére vonatkoznak, és amelyek jelenleg büntetőeljárás tárgyát képezik

- közölte az alapítvány nyilatkozatában.

A Sir Winston Churchillel, és a Spencer-ágon keresztül Diánával is távoli rokonságban álló Spencer-Churchill 2014-ben örökölte meg hercegi címét édesapja, Marlborough 11. hercegének halálát követően. Ezt megelőzően Blandford márkija volt, más néven Jamie Blandford - írta a Mirror.

 

