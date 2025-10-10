Vilmos herceg könnyek között vallott: nehéz beszélni róla

Vilmos herceg könnyekig hatódott, miközben egy bátor édesanyával beszélgetett, akinek férje önkezével vetett véget életének. A Lelki Egészség Világnapja alkalmából folytatott beszélgetésen elragadják az érzelmek az édesapát.

Vilmos herceg nem tudta visszatartani érzelmeit

Fotó: PA / Northfoto

A videóban a walesi herceg Rhian Mannings-szel beszélget arról, milyen fontos, hogy megfelelő támogatás álljon rendelkezésre azok számára, akik veszélyben vannak, vagy akiket közvetlenül érintett egy öngyilkosság. Rhian, aki Cardiffban él, 2012-ben veszítette el egyéves kisfiát, George-ot, egy rejtett betegség miatt. Öt nappal később férje, Paul, önkezével vetett véget életének. A tragédia után Rhian létrehozta a 2wish nevű jótékonysági szervezetet, amely azokat a személyeket támogatja, akik hirtelen, váratlan módon vesztették el gyermeküket vagy 25 év alatti szerettüket.

A beszélgetés során szóba kerül, hogy az öngyilkosságot gyakran megválaszolatlan kérdések övezik. Rhian elmondta:

Örökké, újra meg újra végiggondolom az utolsó napokat, és azon tűnődöm, mit nem vettem észre. George elvesztése előtt nagyon boldogok voltunk. És szerintem ez is mutatja, hogy ez bárkivel megtörténhet.

Vilmos megkérdezte tőle, mit mondana, ha lenne lehetősége még egyszer beszélni a férjével, Paullal. Rhian meghatottan válaszolja:

„Egyetlen dolgot mondanék neki: miért nem beszéltél velem? Ezt a kérdést minden nap felteszem magamnak. Teljesen összetört, folyamatosan hibáztatta magát azon a hétvégén [George halála után]. Csak le szerettem volna ültetni, és megkérdezni: miért nem jöttél hozzám? Annyi örömtől fosztotta meg magát. Mi rendbe jöttünk volna – és talán ez a legnehezebb, hogy tudom, rendbe jöttünk volna.”

Vilmosnak ekkor egy pillanatra meg kellett állnia.

Vilmos herceg sem bírta könnyek nélkül

Vilmos sírva kért elnézést, amiért elérzékenyült és nehézzé vált számára a beszélgetés folytatása. Rhian így nyugtatta:

Tudom, nehéz, hiszen te is megtapasztaltad a veszteséget. Az élet képes szörnyű dolgokat elénk dobni, de ha beszélünk róluk, ha reményt tartunk magunkban, akkor tovább tudunk lépni.

Vilmos hozzátette, az öngyilkosság megelőzésének legjobb módja az, ha beszélünk a problémákról.