Nagy bejelentést tett a palota: történelmet fog írni Károly király

Károly király jövőhéten egy történelmi esemény részese lesz, amilyenre évszázadok óta nem volt példa. A király és Kamilla királyné ismét a Vatikánba látogatnak, ahol találkozni fognak XIV. Leó pápával, és egy rendkívül különleges szertartáson vesznek részt.
III. Károly király, aki továbbra is rákkezelést kap, és Kamilla jövőhét szerdán 2 napos látogatást tesz a Szentszéknél. Ez lesz az első alkalom, hogy Károly, az anglikán egyház feje, találkozik az új, amerikai származású római pápával, akit idén májusban választottak meg.
A bejelentés szerint a két egyházfő közösen fog imádkozni egy különleges szertartáson a világhírű Sixtus-kápolnában, ez pedig az első nyilvános közös imádság lesz a reformáció óta a brit uralkodó és a pápa között. A reformáció 1534-ben történt, amikor VIII. Henrik elszakadt a római katolikus egyháztól, és létrehozta az anglikán egyházat, amelynek a mindenkori brit uralkodó a legfőbb vezetője.
A jövő heti látogatás során Leó pápa különleges megtiszteltetésben részesíti a királyt, ugyanis a "Royal Confrater" címet adományozza neki, és külön ülőhelyet is készítenek számára egy apátságban, a pápa tiszteletének jeleként.
A látogatás lesz Őfelségeik első találkozása XIV. Leó pápával, akit 2025 májusában választottak meg. Ez a látogatás egyben jelentős pillanat is lesz a római katolikus egyház és az anglikán egyház kapcsolataiban, amelynek Őfelsége a legfőbb kormányzója, elismerve az ökumenikus munkát, amit mindkét fél végzett, és tükrözve a jubileumi év témáját, ami a: "Zarándokok a remény útján."
- közölte a pápa szóvivője.
Ez lesz az első állami látogatás a reformáció óta, amelynek során a pápa és a brit uralkodó együtt imádkoznak egy ökumenikus szertartáson a Sixtus-kápolnában, és az első alkalom, hogy a király részt vesz egy szertartáson a Falakon kívüli Szent Pál-bazilikában, amely történelmi kapcsolatban áll az angol koronával.
- tette hozzá.
Károly és Kamilla eredetileg április elején tettek volna történelmi látogatást a Vatikánba, de azt Ferenc pápa rossz egészségi állapota miatt lemondták. Ugyanakkor még sikerült egy privát látogatást tenniük nála Olaszországban, néhány nappal a halála előtt.
A jövő heti út során a király az Apostoli Palotában fog találkozni XIV. Leóval, majd részt vesz egy különleges ökumenikus szertartáson a Sixtus-kápolnában, amely mindkét egyházfő környezetvédelem iránti elkötelezettségét hangsúlyozza, és ahol együtt fognak imádkozni.
Miután elbúcsúznak a pápától, a király és a királyné ellátogatnak a Pápai Bazilikába és a Falakon kívüli Szent Pál-bazilikába, Szent Pál sírjához. Ott felavatják Károly új, címerével díszített ülőhelyét, amelyet ő maga fog használni a szertartás során. A szék ezután a bazilikában marad, hogy a király utódai is használhassák majd.
Őfelsége "Royal Confrater" címmel való elismerése annak a több mint száz éves folyamatnak a része, amely során az Egyesült Királyság és a Vatikán, valamint az anglikán és katolikus egyház egyre szorosabb kapcsolatokat alakított ki. Ez a cím nem ró semmilyen feladatot vagy kötelezettséget a királyra, és nem változtatja meg alkotmányos vagy egyházi szerepét, mint az anglikán egyház legfőbb vezetője. Inkább egy ökumenikus gesztus, amely kifejezi a két egyház barátságát és kölcsönös tiszteletét, valamint a Vatikán és az Egyesült Királyság közötti történelmi kapcsolatokat.
- emelte ki a pápa szóvivője.
A látogatás végén a király ellátogat a Pontificio Collegio Bedaba, ahol papnövendékek tanulnak, és találkozik a diákokkal - írta a Mirror.
