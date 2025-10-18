Nagy bejelentést tett a palota: történelmet fog írni Károly király

Károly király jövőhéten egy történelmi esemény részese lesz, amilyenre évszázadok óta nem volt példa. A király és Kamilla királyné ismét a Vatikánba látogatnak, ahol találkozni fognak XIV. Leó pápával, és egy rendkívül különleges szertartáson vesznek részt.

Károly király következő látogatása történelmet fog írni. Fotó: AFP

Történelmet fog írni Károly király és Leó pápa

III. Károly király, aki továbbra is rákkezelést kap, és Kamilla jövőhét szerdán 2 napos látogatást tesz a Szentszéknél. Ez lesz az első alkalom, hogy Károly, az anglikán egyház feje, találkozik az új, amerikai származású római pápával, akit idén májusban választottak meg.

A bejelentés szerint a két egyházfő közösen fog imádkozni egy különleges szertartáson a világhírű Sixtus-kápolnában, ez pedig az első nyilvános közös imádság lesz a reformáció óta a brit uralkodó és a pápa között. A reformáció 1534-ben történt, amikor VIII. Henrik elszakadt a római katolikus egyháztól, és létrehozta az anglikán egyházat, amelynek a mindenkori brit uralkodó a legfőbb vezetője.

A jövő heti látogatás során Leó pápa különleges megtiszteltetésben részesíti a királyt, ugyanis a "Royal Confrater" címet adományozza neki, és külön ülőhelyet is készítenek számára egy apátságban, a pápa tiszteletének jeleként.

A látogatás lesz Őfelségeik első találkozása XIV. Leó pápával, akit 2025 májusában választottak meg. Ez a látogatás egyben jelentős pillanat is lesz a római katolikus egyház és az anglikán egyház kapcsolataiban, amelynek Őfelsége a legfőbb kormányzója, elismerve az ökumenikus munkát, amit mindkét fél végzett, és tükrözve a jubileumi év témáját, ami a: "Zarándokok a remény útján."

- közölte a pápa szóvivője.

Ez lesz az első állami látogatás a reformáció óta, amelynek során a pápa és a brit uralkodó együtt imádkoznak egy ökumenikus szertartáson a Sixtus-kápolnában, és az első alkalom, hogy a király részt vesz egy szertartáson a Falakon kívüli Szent Pál-bazilikában, amely történelmi kapcsolatban áll az angol koronával.

- tette hozzá.

A brit uralkodó utoljára még a betege Ferenc pápával találkozott a Vatikán falai mögött

Károly és Kamilla eredetileg április elején tettek volna történelmi látogatást a Vatikánba, de azt Ferenc pápa rossz egészségi állapota miatt lemondták. Ugyanakkor még sikerült egy privát látogatást tenniük nála Olaszországban, néhány nappal a halála előtt.