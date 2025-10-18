Budapesti békecsúcsMegasztárOtthon Start Program
Nagy bejelentést tett a palota: történelmet fog írni Károly király

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 18. 09:30
Közel 500 évvel azután, hogy az anglikán egyház kivált a római katolikus egyházból most először fog közösen imádkozni a brit uralkodó és a pápa. Károly király a jövőhéten látogat el a Vatikánban, ahol egy történelmi pillanatnak lesz tanúja a világ.

Károly király jövőhéten egy történelmi esemény részese lesz, amilyenre évszázadok óta nem volt példa. A király és Kamilla királyné ismét a Vatikánba látogatnak, ahol találkozni fognak XIV. Leó pápával, és egy rendkívül különleges szertartáson vesznek részt.

Károly király következő látogatása történelmet fog írni. Fotó: AFP

Történelmet fog írni Károly király és Leó pápa

III. Károly király, aki továbbra is rákkezelést kap, és Kamilla jövőhét szerdán 2 napos látogatást tesz a Szentszéknél. Ez lesz az első alkalom, hogy Károly, az anglikán egyház feje, találkozik az új, amerikai származású római pápával, akit idén májusban választottak meg.

A bejelentés szerint a két egyházfő közösen fog imádkozni egy különleges szertartáson a világhírű Sixtus-kápolnában, ez pedig az első nyilvános közös imádság lesz a reformáció óta a brit uralkodó és a pápa között. A reformáció 1534-ben történt, amikor VIII. Henrik elszakadt a római katolikus egyháztól, és létrehozta az anglikán egyházat, amelynek a mindenkori brit uralkodó a legfőbb vezetője.

A jövő heti látogatás során Leó pápa különleges megtiszteltetésben részesíti a királyt, ugyanis a "Royal Confrater" címet adományozza neki, és külön ülőhelyet is készítenek számára egy apátságban, a pápa tiszteletének jeleként.

A látogatás lesz Őfelségeik első találkozása XIV. Leó pápával, akit 2025 májusában választottak meg. Ez a látogatás egyben jelentős pillanat is lesz a római katolikus egyház és az anglikán egyház kapcsolataiban, amelynek Őfelsége a legfőbb kormányzója, elismerve az ökumenikus munkát, amit mindkét fél végzett, és tükrözve a jubileumi év témáját, ami a: "Zarándokok a remény útján."

- közölte a pápa szóvivője.

Ez lesz az első állami látogatás a reformáció óta, amelynek során a pápa és a brit uralkodó együtt imádkoznak egy ökumenikus szertartáson a Sixtus-kápolnában, és az első alkalom, hogy a király részt vesz egy szertartáson a Falakon kívüli Szent Pál-bazilikában, amely történelmi kapcsolatban áll az angol koronával.

- tette hozzá.

A brit uralkodó utoljára még a betege Ferenc pápával találkozott a Vatikán falai mögött

Károly és Kamilla eredetileg április elején tettek volna történelmi látogatást a Vatikánba, de azt Ferenc pápa rossz egészségi állapota miatt lemondták. Ugyanakkor még sikerült egy privát látogatást tenniük nála Olaszországban, néhány nappal a halála előtt.

A jövő heti út során a király az Apostoli Palotában fog találkozni XIV. Leóval, majd részt vesz egy különleges ökumenikus szertartáson a Sixtus-kápolnában, amely mindkét egyházfő környezetvédelem iránti elkötelezettségét hangsúlyozza, és ahol együtt fognak imádkozni.

Miután elbúcsúznak a pápától, a király és a királyné ellátogatnak a Pápai Bazilikába és a Falakon kívüli Szent Pál-bazilikába, Szent Pál sírjához. Ott felavatják Károly új, címerével díszített ülőhelyét, amelyet ő maga fog használni a szertartás során. A szék ezután a bazilikában marad, hogy a király utódai is használhassák majd.

Őfelsége "Royal Confrater" címmel való elismerése annak a több mint száz éves folyamatnak a része, amely során az Egyesült Királyság és a Vatikán, valamint az anglikán és katolikus egyház egyre szorosabb kapcsolatokat alakított ki. Ez a cím nem ró semmilyen feladatot vagy kötelezettséget a királyra, és nem változtatja meg alkotmányos vagy egyházi szerepét, mint az anglikán egyház legfőbb vezetője. Inkább egy ökumenikus gesztus, amely kifejezi a két egyház barátságát és kölcsönös tiszteletét, valamint a Vatikán és az Egyesült Királyság közötti történelmi kapcsolatokat.

- emelte ki a pápa szóvivője.

A látogatás végén a király ellátogat a Pontificio Collegio Bedaba, ahol papnövendékek tanulnak, és találkozik a diákokkal - írta a Mirror.

 

