Lerészegült Vilmos herceg? Így még biztosan nem láthattuk őt!

Vilmos herceg eddig nem látott oldalát villantja meg jó barátja, Eugene Levy új sorozatában. A The Reluctant Traveler előzeteséből meglepő dolgokat tudhatunk meg a 43 éves walesi hercegről, többek között azt, hogy egy alkalommal bizony ő is kissé túltolta a poharazást.

Lerészegült Vilmos herceg? Így még nem láttuk a királyi családot! Fotó: Getty Images / hot! magazin

A bakancslistádon szerepelt, hogy lerészegedj Vilmos herceggel?

- kérdezte tréfásan Levy-t a herceg.

A népszerű utazási sorozat harmadik évada szeptember 19-én érkezik az Apple TV-re, és az előzetes alapján Vilmos is szerepet kapott benne, igaz, egyelőre nem tudni pontosan, milyen formában tűnik fel.

Eugene Levy elmondta:

Most, hogy már utazóként tartanak számon, kihívásként tűztem ki magam elé, hogy teljesítsem a saját bakancslistámat, mielőtt ténylegesen belevágnék.

Az évad során Levy ellátogatott többek között Mexikóba, Oaxacába a Halottak napjára, illetve az Egyesült Államokban Szent Patrik napját is megünnepelte. Utóbbi alkalmával járt a brit királyi család egyik birtokán is, ahol Vilmos is vendégül látta.

Jaj, istenem. Ennél sokkal jobb nem is lehetne.

- hangzik el Levy narrációja közben, miközben a királyi család egyik ősi várának birtokán sétál.

A herceg és Levy nevetve emlékeznek vissza egy közös, jó hangulatú estéjükre és a kuncogásuk alapján ez az eset alighanem örök emlék marad számukra, még ha a részleteket az új éved megjelenéséig homály fedi is - írja a People.