Most jött: gyászol a királyi család, elhunyt a herceg

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy II. Antal herceg (1936–2025), a galántai Esterházy-család tagja elhunyt.
Hosszan tartó, méltósággal viselt betegsége után 89 éves korában tért örök nyugalomra. Életét a családi hagyományok ápolásának és a magyar kulturális örökség, különösen a fertődi Esterházy-kastély szellemiségének megőrzésére szentelte.
Bölcsességével, emberségével és alázatával nemcsak családját, hanem a közösséget is gazdagította. Távozásával pótolhatatlan veszteség ért bennünket, de öröksége, szellemisége és példája tovább él.
A fertődi Esterházy-kastély és Eszterháza Központ nevében búcsúzunk tőle, nyugodjék békében.
– olvasható az Esterházy-kastély Fertőd hivatalos közösségi oldalán.
