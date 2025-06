/"Személyes dolgokat is megosztott velem" - kiderült, ő volt Diána hercegné egyik legközelebbi bizalmasa

A 65 éves Jenni Rivett éveken át töltött be fontos szerepet Diána hercegné életében. Jenni ugyanis nem csak a személyi edzője volt III. Károly néhai feleségének, hanem szinte már a tanácsadója is. Az edző ugyanis végig ott volt Diána számára, miközben ő újabb bortányba és botrányba keveredett a Károllyal való házassága miatt. Első kézből tapasztalta meg, hogyan is hatott Vilmos és Harry herceg anyjára az a nehéz időszak, amely a válásáig vezetett.

Minden titkába beavatta személyi edzőjét Diána hercegné Fotó: PA / Northfoto

Jenni 1991 és 1997 között dolgozott Diánának. Úgy volt, hogy amint a hercegné visszatér párizsi útjáról Dodi Fayeddel, másnap már edzenek is. Az élet azonban közbeszólt és sajnos köztudott, hogy a hercegné halálos balesetet szenvedett. Ez pedig olyan mélyen érintette az edzőt, hogy három évtizedig szinte megszólalni sem bírt Diánával közös emlékeiről.

Néha Diána túl személyes dolgokat is megosztott velem. Ilyenkor mindig kérleltem, ne tegye. Attól féltem ugyanis, ha egyszer napvilágot látnak azok a titkok, akkor azt fogja hinni, én árultam el őt. A lehető legjobb tanácsomat adtam neki mindig. Szinte el sem hittem, hogy a már-már a tanácsadójaként kezelt. Mégis, tudtam a határaimat, sosem léptem át azokat és ő ezt nagyon értékelte

- árulta el Jenni hozzátéve, a hercegné minden áron el akarta kerülni a válását. Nem akarta azt az utat járni, amelyre került sajnos.

A két fia volt számára a minden. Imádta őket

- közölte a személyi edző kiemelve, épp ezért Diánát rendkívül lesújtaná az, ha tudná, mi is zajlik Harry és Vilmos herceg között most - írja a Mirror.