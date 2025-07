Kitálalt a bennfentes: "Harry teljesen kiakasztja Meghant, és már utálja, hogy elvesztették a rangjukat"

Egy királyi szakértő szerint Meghan Markle már megőrül Harry hercegtől és erről már III. Károly király is tudomást szerzett. Esther Krauke író és műsorvezető azt is hozzátette, hogy a 43 éves sussexi hercegné szintén utálja a királyi családon belüli alacsonyabb státuszát.

Fotó: Northfoto

"Azt biztos, hogy Károly király elejtett egy olyan megjegyzést, hogy Harryt pórázon irányítják. Emellett folyamatosan hallunk dolgokat az udvaroncoktól és a királyi családhoz közel állóktól. Mindenki azt mondja, hogy Harryt a felesége irányítja" - mondta a szakértő.

A szakértő szerint Meghan megítélése nagyban függött attól, hogyan is vélekedett róla a néha II. Erzsébet királynő, aki kezdetben még "üde fuvallat"-ként írta le Meghant, aki nagyon jól beszélt, intelligensnek tűnt, ám ahogy mind inkább megismerte a család, elfordultak a hercegnétól.

"Egyértelműen a kulturális különbségek voltak a szakadás fő okai. Amellett pedig Meghan azt hitte, egy milliárdoshoz ment feleségül, aki aztán még a rangjából is jócskán veszített és kiderült, hogy nincs is annyi pénze, mint azt Meghan hitte. Szóval mostanra már nem annyira vonzó neki Harry. Azt is gondolom, hogy Meghan egyáltalán nem értette, mi lett volna a szerepe a királyi családban, vagy talán nem is érdekelte. Nem törődött azzal, hogy először bizonyítania kell a család és a nemzet előtt, mielőtt követelőzni kezdene. Csak akkor alakíthatod ki a saját igényeid szerint az életed és a feladataidat, ha előtte már elvégeztél számtalan más feladatot, dolgoztál és energiát fektettél a dologba. De ő nem ilyen alkat, egyáltalán nem ilyen berendezkedésű."

Bedell Smith királyi életrajzíró korábban már említést tett arról, hogy II. Erzsébet királynő kezdetben rajongott Meghanért, ám a későbbiekben kétségek merültek fel benne a színésznő kapcsán, és ez megmérgezte imádott unokájával is a viszonyát. Meghan állítólag még az esküvő kapcsán is összeveszett a királynővel, ami hatására II. Erzsébet azt mondta fő bizalmasának, fél, hogy Harry túlságosan szerelmes ahhoz, hogy Meghan igazi arcát lássa és Meghan csak manipulálja a herceget.