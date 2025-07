Durva: Harry herceg önsajnálatból építi karrierjét?

Harry herceg újra támad egyes bennfentes információk szerint! Meghan Markle férjének memoárja, a Spare felrobbantotta az internetet 2023-as megjelenése óta, sőt TikTok-on ezrével osztották a sokkoló részleteket, például azt, hogy Harry egy mezőn veszítette el a szüzességét, és hogy kis híján lefagyott a férfiassága az Északi-sarkon.

Harry herceg felesége példáját követi a családja eltávolodásával? / Fotó: ZUMAPRESS.com

Harry herceg máshoz sem ért?

A 2021-es Oprah-interjú után ez a könyv egyértelműen újabb csapás volt a brit királyi család számára. Csak az első napon 1,4 millió példányban fogyott el! Ezzel a világ legkelendőbb nemfikciós könyve lett. Harry úgy érzi, mindig is csak a „pótkerék” volt Vilmos mellett – ő az örökös, Harry meg csak a tartalék. Ebből lett a könyv címe is: Spare, vagyis Tartalék. A spanyol verzió ennél is beszédesebb: Az Árnyékban. Ingrid Seward, híres királyi szakértő szerint Harry már-már megszállottja lett ennek a „második helynek” és most ebből csinálta meg a karrierjét.

Királyi balhék, testvérháború, szakáll-botrány!

A könyvben Harry azt állítja, hogy Vilmos egyszer fizikailag bántalmazta őt! De ez még semmi – Harry szerint apja, Károly, még csak meg sem ölelte, amikor édesanyjuk, Diana meghalt.

És megvolt a baj a szakáll miatt is! Harry az esküvőjén megtarthatta arcszőrzetét, míg Vilmosnak ezt annak idején megtiltották. A hercegi testvérháború itt is új szintre lépett: Vilmos állítólag „az Örökös nevében” követelte Harrytől, hogy borotválkozzon meg.

A királynő két tűz között

II. Erzsébet királynő imádta Harryt, de nem tudta jóváhagyni, hogy az unokája a nyilvánosság előtt darabokra szedje azt az intézményt, amit ő 70 éven át épített. Harry sokak szerint, mártírként állítja be magát, és bosszút áll minden vélt sérelméért: a családján, a sajtón, sőt, már a bíróságokon keresztül is!

Sztárcsinálás vagy öngól?

Bár Harry a maga igazságát akarta elmondani, sokan úgy érzik, ezzel elvágta az utolsó köteléket is a családjához és a közönség is kezd elfordulni tőle. A brit és amerikai sajtó már nem kíméli őket, a South Park egy egész részt szentelt nekik „A Világkörüli Magánélet-turné” címmel, a Spotify egyik főnöke pedig egyenesen „szélhámosoknak” nevezte a párt.