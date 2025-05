Meghan Markle különleges vendéget hív meg az új évadhoz, Harry hercegnek pedig nyoma sem lesz

Hatalmas bukás volt Meghan Markle sorozata, a Szeretettel: Meghan. A Netflix azonban mégis leszerződött a következő évadra. Meghan Markle ezúttal egy igazán különleges vendéget hív meg a műsorba, férjét azonban nem kívánja szerepeltetni.

Meghan Markle Chrissy Teigen-t választotta a második évad vendégszerepelőjének, a férjét azonban kihagyja (Fotó: JLPPA / Bestimage / Northfoto)

Meghan Markle különleges új vendéget hív meg a műsorba

A Szeretettel: Meghan a Netflix egyik nagy bukása lett idén. Meghan Markle új sorozata nagyon megosztó véleményeket kapott. Rengetegen lehúzták a műsort. Többek között a kritikusok, hírességek és ráadásul még Meghan Markle édesapja is. A csúfos bukás ellenére a Netflix hosszabbított és javában el kezdtek készülni a második évaddal. Az első részek sztárvendége Mindy Kaling után azonban most egy sokkal nagyobb durranással készül a sussex-i hercegné. Meghan Markle John Legend feleségét, Chrissy Teigen-t hívta el, hogy szerepeljen a Szeretettel: Meghan második évadában. Az amerikai modell örömmel vállalta a felkérést, ugyanis régi jó barátok a sussex-i hercegnővel.

Meghan Markle és Chrissy Teigen is 'Briefcase Girl' volt

Meghan Markle azonban nemcsak a barátságuk miatt választotta Chrissy Teigen-t. A két barátnő között rengeteg közös dolog van. Chrissy Teigen és Meghan Markle is 'Briefcase Girl' volt karrierje kezdetén a Deal or No Deal című műsorban. Meghan Markle a 24-es aktatáskát, Chrissy Teigen pedig a 12-es aktatáskát tartotta a műsorban. Chrissy egyszer le is nyilatkozta, hogy rajong a sussex-i hercegnőért, mert annak idején nagyon kedves volt vele a műsorban.

Együtt vészelték át a vetélés okozta fájdalmakat

A másik kevésbé boldog hasonlóság az, hogy mindketten megtapasztalták a vetélés gyötrelmeit. Chrissy Teigen és Meghan Markle pár hónap különbséggel vesztette el gyermekét, amit mindkettőjüknek rengeteg idejükbe telt feldolgozni. A két barátnő segített egymásnak a tragédia feldolgozásában és ez még jobban összekovácsolta őket.

Chrissy Teiegn és Meghan Markle hosszú évek óta jó barátnők (Fotó: TheImageDirect.com / Northfoto)

Mindkettőjüket megtámadta a média

Meghan Markle folyamatosan a média kereszttüzében éli a mindennapjait és ezáltal rengeteg negatív kritikával kell szembenéznie. Előfordult már olyan is, hogy a média azt írta, hogy Meghan Markle zaklatja a személyzetét. Ezeket a vádakat természetesen tagadta a sussex-i hercegnő, aki mellett még a barátai is kiálltak. Chrissy Teigen-t is előszedték annak idején régebbi törölt Twitter-bejegyzései miatt. A média ízekre szedte a modellt ízléstelen üzenete miatt, amiért Chrissy bocsánatot is kért. De így is sok bántó megjegyzéssel kellett szembenéznie. A két jó barátnő ezekben a szorult helyzetekben is kiállt egymás mellett és átsegítették egymást a média által okozott fájdalmakon.