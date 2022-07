Lehetetlen képrejtvény: ennél ma már biztosan nem találsz nehezebbet

Először jelentkezett népszerű rajzfilmfigurák közé bujtatott rejtvénnyel Dudolf. Elmondása szerint még nem volt arra példa, hogy a Minionokhoz hasonló figurákat rajzoljon, ami fel is adta neki a leckét. Legutóbbi posztja szerint ez a Seek and find típusú rejtvény jóval több időbe is telt neki, mire elkészült, mint máskor.

A figurák azonban ne tévesszenek meg, köztük három banán rejtőzött el, amiket igencsak nehéz lesz kiszúrni. Neked vajon sikerül?

Ha nem sikerült, akkor se keseredj el, legközelebb talán összejön.