Hiába rohantak a mentők reptérre: szörnyethalt az ejtőernyős

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 01. 21:45
Sajnos nem ez az első hasonló baleset. Tavaly két ejtőernyős is életét vesztette ugyanazon a reptéren.
Egy ejtőernyős vesztette életét az angliai Devonban, egy évvel azután, hogy két másik ember is meghalt ugyanazon a reptéren.

Ejtőernyős vesztette életét Devonban
Ejtőernyős vesztette életét Devonban (Képünk illusztráció) Fotó: pexels

A helyszínen hunyt el az ejtőernyős

Február 28-án, helyi idő szerint délután 1 óra előtt riasztották a mentőket a dunkeswelli reptérre: a rendőrség tájékoztatása szerint egy ejtőernyőshöz hívták ki őket.

A mentőszolgálatok a helyszínre érkeztek, ahol sajnos megállapították egy 49 éves férfi halálát. A családját értesítették. A helyszíni egységek jelenleg is a területen tartózkodnak, és az illetékes szervezetek folytatják a vizsgálatot az esettel kapcsolatban

- nyilatkozták.

A reptéren nem ez volt az első halálos baleset: 2025. június 13-án két ember is életét vesztette tandemugrás közben. A 30 éves Adam Harrison és a 48 éves Belinda Taylor ejtőernyője nem nyílt ki, a mentősöknek esélyük sem volt megmenteni őket..

Az ugrást szervező Skydive Buzz Ltd. a balesetet követően augusztusban bezárt. Helyére a Skydive South West került, amelyet a Skydive Buzz korábbi alkalmazottai alapítottak - írja a Mirror.

 

