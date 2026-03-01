Hiába rohantak a mentők reptérre: szörnyethalt az ejtőernyős

Egy ejtőernyős vesztette életét az angliai Devonban, egy évvel azután, hogy két másik ember is meghalt ugyanazon a reptéren.
Február 28-án, helyi idő szerint délután 1 óra előtt riasztották a mentőket a dunkeswelli reptérre: a rendőrség tájékoztatása szerint egy ejtőernyőshöz hívták ki őket.
A mentőszolgálatok a helyszínre érkeztek, ahol sajnos megállapították egy 49 éves férfi halálát. A családját értesítették. A helyszíni egységek jelenleg is a területen tartózkodnak, és az illetékes szervezetek folytatják a vizsgálatot az esettel kapcsolatban
- nyilatkozták.
A reptéren nem ez volt az első halálos baleset: 2025. június 13-án két ember is életét vesztette tandemugrás közben. A 30 éves Adam Harrison és a 48 éves Belinda Taylor ejtőernyője nem nyílt ki, a mentősöknek esélyük sem volt megmenteni őket..
Az ugrást szervező Skydive Buzz Ltd. a balesetet követően augusztusban bezárt. Helyére a Skydive South West került, amelyet a Skydive Buzz korábbi alkalmazottai alapítottak - írja a Mirror.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.