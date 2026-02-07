Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Embert gázolt a vonat a Balatonnál

2026. február 07.
A szerelvényeken körülbelül hatvan ember utazott.
Elütött egy embert a vonat Balatonszárszón pénteken késő este, tájékoztatta a katasztrófavédelem közleményben az MTI-t. A Déli pályaudvarról Fonyódra tartó Tópart InterCityn körülbelül hatvan ember utazott.

Embert gázolt a vonat. Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

 

A Mávinform közlése szerint a vonat utasait pótlóbuszra szállították át.

 

