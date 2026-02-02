Másodpercei voltak a sofőrnek, vonat csapódott kamionjának - videó

Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 02. 16:50
A vezető nem tudta megállítani a szerelvényt. A balesetet egy másik autós vette videóra.
Egy sofőr élete pillanatokon múlt, miután vonat csapódott kamionnak egy kereszteződésnél.

Vonat csapódott kamionnak a kereszteződésnél
Vonat csapódott kamionnak kereszteződésnél   
Fotó: Pexels (illusztráció)

A baleset Gastoniában történt, ahol éppen egy hóvihar tombol, ez lehetett a baleset oka. A január 31-én, vasárnap történt balesetnél a kamion sofőrje fennakadt a síneken átkelés közben, és bár minden erejével próbálta lejuttatni a járművet onnan, ez nem sikerült. 

Ez a terület egy jó ideig lezárva lesz. Szerencsére nem sérült meg a sofőr, el tudott menekülni

- jelentették.
A kék Swift Transportation kamion teljesen a vonatnak nyomódott, és mivel nem szállított pótkocsit, teljesen szétzúzta, majd eltolta a nagy sebességgel száguldó vonat.  A balesetről Jesus Gutierrez készítette a videót, amin jól látható, ahogy a sofőr abbahagyja a próbálkozást, majd elkezd futni, mielőtt a vonat becsapódik.

A rendőrség nyilatkozata szerint a balesetben érintett vonatot a Norfolk Southern üzemeltette, és a baleset a hóvihar okozta rossz látási viszonyok és gyenge tapadás miatt történt. A mozdonyvezető, Dan Lane elmondta, hogy már nem volt elég ideje megállítani a vonatot az ütközés előtt. 

Sérülésről jelentés nem érkezett, de a kereszteződést a helyszínelés idejére lezárták - írja a People.

Vonat csapódott kamionba a síneken 

 

