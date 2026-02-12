Vihar bénítja az országot: fa alá szorult embert vittek kórházba, törölték a járatokat

Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 12. 17:12
Az országban több iskolát is bezártak. Spanyolországot és Portugáliát megbénította a viharszezon.
Spanyolországot és Portugáliát is elérte a viharszezon: fákat döntött ki, megzavarta a közlekedést, és egyes területeken iskolákat is bezártak.

Vihar pusztít Spanyolországban és Portugáliában
Vihar pusztít Spanyolországban és Portugáliában (fotó: Pexels)

Vihar bénítja a térséget 

Katalónia északkeleti régiójában egy férfit súlyos állapotban vittek kórházba, miután egy kidőlt fa megsebesítette. Rajta kívül négy embert érintett a katalóniai szélvihar - közölte Nuria Parlon, a régió belügyminisztere.

Szerda este összeomlott az A1-es autópálya egy szakasza Coimbra közelében, amely Portugália északi és déli részét köti össze. Észak-Spanyolországban, Galíciában, Kantábriában és Baszkföldön vörös riasztást rendeltek el a Nils vihar érkezése után. Ez az idei év nyolcadik vihara Spanyolországban.

Az AEMET meteorológiai ügynökség akár kilenc méter magas hullámokra is figyelmeztetett. A 105 km/órás széllökések miatt felfüggesztették a sporteseményeket és a nem létfontosságú egészségügyi szolgáltatásokat.

A katalán polgári védelmi szolgálatok mobil vészjelzést küldtek, amelyben arra figyelmeztették a lakosságot, hogy maradjanak otthon, és kerüljék a felesleges utazásokat. Legalább 40, a barcelonai El Prat repülőtérről induló vagy oda érkező járatot töröltek. A repülőtér továbbra is üzemel, de korlátozásokkal, amelyek további késéseket és járattörléseket okozhatnak - írja a Reuters.

