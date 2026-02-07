Gyász: idős férfi életét követelték a lángok Pusztaszabolcson

Meghalt egy idős férfi egy ház kigyulladt pincéjében Pusztaszabolcson, közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) helyettes szóvivője szombaton az MTI-vel. Dóka Imre tájékoztatása szerint szombat délelőtt érkezett bejelentés a katasztrófavédelemhez arról, hogy korábban tűz volt egy családi ház pincéjében Pusztaszabolcson, a Mátyás király utcában, az ingatlan lakóját pedig napok óta nem látták. A férfit a pincében lévő, vegyes tüzelésű kazán előtt találta meg egy hozzátartozója, de már nem lehetett segíteni rajta.
A kazán közvetlen közelében bekészített tüzelőanyagok égésnyomai voltak. Nem zárható ki, hogy a tüzet korábban a kazánból kipattanó szikra okozta, de a tűz pontos keletkezési okát és az eset körülményeit a katasztrófavédelem vizsgálja
- tette hozzá a helyettes szóvivő.
A tűzoltó őrnagy fontosnak nevezte, hogy éghető anyagot ne tároljuk a tüzelőberendezés közvetlen közelében, továbbá használjunk szikrafogót és füstérzékelőt, amely a tűz keletkezésekor azonnal jelez, amikor még van idő eloltani a tüzet vagy épségben kimenekülni az épületből.
