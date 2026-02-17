Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Donát névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Aggasztó hírek érkeztek: kisfiával együtt tűnt el Zsanett

rendőrség
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 17. 14:40
eltűnt személykörözés
A dányi asszonyt a rendőrség keresi. A fiatal édesanya gyermekével együtt tűnt el.
CJA
A szerző cikkei

Eltűnt K. Zsanett: a fiatal anyuka a fiát is magával vitte, majd nyoma veszett.

Anya és fia tűnt el nyomtalanul
Anya és fia tűnt el nyomtalanul
Fotó: ChiccoDodiFC /  Shutterstock 

Zsanett a fiával együtt tűnt el

A Gödöllői Rendőrkapitányság 13040-157/784/2025. kör. számon indított eljárást a dányi nő eltűnése miatt.

Az eljárás során megállapították, hogy az anyuka fiával, K. Kevinnel együtt ismeretlen helyen tartózkodik. A kiskorú gyermek eltűnését követően a Gödöllői Járási Hivatal Gyámügyi Osztálya tett bejelentést ezért a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság is eljárást indított 16070-157/68/2025. kör. számon.

A 25 éves nő vékony testalkatú, fekete, hosszú hajú, szeme barna. Eltűnésekor viselt ruházata nem ismert. Képét ide kattinva lehet megtekinteni.

A Gödöllői Rendőrkapitányság munkatársai kérik, hogy akik a nőt és a vele lévő gyermeket látták, vagy jelenlegi tartózkodási helyükkel kapcsolatban információval rendelkeznek, hívják a 06-1-236-28-96 vagy a 06-80-555-111, illetve a 112-es központi segélyhívó számot.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu