Aggasztó hírek érkeztek: kisfiával együtt tűnt el Zsanett

Anya és fia tűnt el nyomtalanul

A Gödöllői Rendőrkapitányság 13040-157/784/2025. kör. számon indított eljárást a dányi nő eltűnése miatt.

Az eljárás során megállapították, hogy az anyuka fiával, K. Kevinnel együtt ismeretlen helyen tartózkodik. A kiskorú gyermek eltűnését követően a Gödöllői Járási Hivatal Gyámügyi Osztálya tett bejelentést ezért a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság is eljárást indított 16070-157/68/2025. kör. számon.

A 25 éves nő vékony testalkatú, fekete, hosszú hajú, szeme barna. Eltűnésekor viselt ruházata nem ismert. Képét ide kattinva lehet megtekinteni.

A Gödöllői Rendőrkapitányság munkatársai kérik, hogy akik a nőt és a vele lévő gyermeket látták, vagy jelenlegi tartózkodási helyükkel kapcsolatban információval rendelkeznek, hívják a 06-1-236-28-96 vagy a 06-80-555-111, illetve a 112-es központi segélyhívó számot.