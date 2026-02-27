Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Szörnyű tragédia rázta meg Kiskunfélegyházát: már nem tudták megmenteni az idős asszonyt

kiskunfélegyház
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 27. 13:50
tűzesettragédiakatasztrófavédelem
Pénteken késő délelőtt érkezett a bejelentés egy korábbi tűzesetről. A tragédiában egy idős asszony vesztette életét.
Bors
A szerző cikkei

Szörnyű tragédia történt Kiskunfélegyházán. Pénteken késő délelőtt egy korábbi tűzesetről érkezett bejelentés a katasztrófavédelemhez. Kiskunfélegyházán, a Lugas utcában, egy harmadik emeleti lakás egyik szobájában berendezési tárgyak égtek. 

Gyertyagyújtás a Gyertyaszentelő Boldogasszony napján tragédia
Tragédia: egy idős asszony vesztette életét a tűzben / Fotó: 123RF

Tragédia Kiskunfélegyházán: egy idős asszony életét követelte a tűz

A tűzoltók a lakást átvizsgálva tüzet és füstöt már nem tapasztaltak, de a tűzzel érintett ingatlanban egy embert találtak, akinek az életén már nem lehetett segíteni.

A tűz keletkezési okát és körülményeit tűzvizsgálati eljárás keretében vizsgálják.

 

A legtöbb tűz valamilyen elektromos hibára, vagy nyílt láng használatára vezethető vissza. Gyakori, hogy a fűtőeszköz vagy a kémény állapota, esetleg dohányzás vagy főzés vezet lakástűzhöz. Célszerű füstérzékelőt működtetni, mert az a tűz keletkezésekor azonnal jelez, ekkor még van esély megfékezni a tüzet, vagy épségben kimenekülni - hívta fel rá a figyelmet a Katasztrófavédelem.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
