Szörnyű tragédia rázta meg Kiskunfélegyházát: már nem tudták megmenteni az idős asszonyt

Szörnyű tragédia történt Kiskunfélegyházán. Pénteken késő délelőtt egy korábbi tűzesetről érkezett bejelentés a katasztrófavédelemhez. Kiskunfélegyházán, a Lugas utcában, egy harmadik emeleti lakás egyik szobájában berendezési tárgyak égtek.
A tűzoltók a lakást átvizsgálva tüzet és füstöt már nem tapasztaltak, de a tűzzel érintett ingatlanban egy embert találtak, akinek az életén már nem lehetett segíteni.
A tűz keletkezési okát és körülményeit tűzvizsgálati eljárás keretében vizsgálják.
A legtöbb tűz valamilyen elektromos hibára, vagy nyílt láng használatára vezethető vissza. Gyakori, hogy a fűtőeszköz vagy a kémény állapota, esetleg dohányzás vagy főzés vezet lakástűzhöz. Célszerű füstérzékelőt működtetni, mert az a tűz keletkezésekor azonnal jelez, ekkor még van esély megfékezni a tüzet, vagy épségben kimenekülni - hívta fel rá a figyelmet a Katasztrófavédelem.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.