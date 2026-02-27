Szörnyű tragédia rázta meg Kiskunfélegyházát: már nem tudták megmenteni az idős asszonyt

A legtöbb tűz valamilyen elektromos hibára, vagy nyílt láng használatára vezethető vissza. Gyakori, hogy a fűtőeszköz vagy a kémény állapota, esetleg dohányzás vagy főzés vezet lakástűzhöz. Célszerű füstérzékelőt működtetni, mert az a tűz keletkezésekor azonnal jelez, ekkor még van esély megfékezni a tüzet, vagy épségben kimenekülni - hívta fel rá a figyelmet a Katasztrófavédelem.