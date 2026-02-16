Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Till Tamás-gyilkosság: nevet változtat a feltételezett tettes felesége

tragédia
2026. február 16.
gyilkosságTill Tamás
Összetört F. János válni készülő felesége. A nő életét teljesen tönkretette a tény, hogy a férje nevét összefüggésbe hozták a 2000-ben eltűnt Till Tamás halálával. Ildikó új életet szeretne kezdeni, miközben a mai napig szereti hitvesét. A Borsnak a nő nevelőapja nyilatkozott.
Naphosszat csak zokogni képes a bajai kisfiú, Till Tamás megölésével vádolt F. János felesége, Ildikó. A nő nem sokkal a gyilkossági ügy kirobbanása előtt mondta ki a boldogító igent a férfinek. Miután a férjet megvádolták, a felesége egy ideig kitartott mellette, de aztán mégis beadta a válókeresetet. A héten megtartották a perfelvételi tárgyalást, melyen mindketen megjelentek.

Till Tamás feltételezett gyilkosa
Till Tamás megölésével F. Jánost vádolják
Fotó: Gáll Regina / bors

A letartóztatásban levő férfit egyenesen a börtönből szállították a bíróságra. A tárgyalás megkezdése előtt az elővezetett rabok számára fenntartott külön helyiségben ügyeltek rá, ott a felek nem is találkozhattak. A tárgyalóteremben azonban már farkasszemet nézhettek egymással. Ildikó kérésére zárt tárgyalást rendeltek el, ezért mi nem mehettünk be, de a feleség családjától megtudtuk, hogy a válást egyelőre nem mondták ki.

Ildikót nagyon megviselték a történtek. Miután kiderült, hogy János nevét összefüggésbe hozták a kisfiú halálával, a nevelt lányomat több munkahelyéről kirúgták, emiatt nevet kell változtatnia. Ráadásul maga a válás is rossz hatással van rá, ugyanis Ildikó szereti a férjét és hisz az ártatlanságában

 – szögezte le a Borsnak a nő nevelőapja, Oláh Attila, akitől megtudtuk, Ildikó a tárgyalás óta egyfolytában sír.

Till Tamás
Till Tamást Baján temették el  Fotó: Bors 

Till Tamás feltételezett gyilkosa válik

Mint arról a Bors is beszámolt, a tárgyalás előtt a vádlott családja egy János által jegyzett levelet adott át a megjelent újságíróknak, amiben a férfi többek között állítja, hogy Tamáska megölését kényszer hatására vallotta be, és nem ő az igazi tettes. Kifejtette, 2000. májusában, pont gyermeknapon ő vezette az akkori munkaadója autóját, mert az esztergályosmester ittas volt. János a biciklivel közlekedő kisfiút elsodorta, majd az idős mester az akkor 16 éves fiút hazaküldte az intézetbe azzal, hogy majd ő elrendezi a dolgokat. Két héttel később neki és egy ugyancsak intézetis barátjának szólt, hogy betonozni kell a tanya melléképületében, mert ott van elrejtve a gyermek holtteste. János az írásában hozzátette, hogy azt nem tudja, az esztergályos közrehatott-e a gyermek halálában.

 

