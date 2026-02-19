Infarktust kapott a vasi traktoros, mindent letarolt

Drámai események zajlottak a minap a Vas vármegyei Táplánszentkereszten, ahol egy traktoroshoz kellett sietni, aki infarktust kapott vezetés közben.

Súlyos baleset történt Táplánszentkereszten Fotó: TV2

Úgy tudni, a férfi épp munkába tartott a traktorral, amikor rosszul lett. Emiatt úgy döntött, irányt vált, és elindul az orvoshoz, sajnos azonban már nem ért oda. Vezetés közben infarktust kapott, pár méterre a rendelőtől elvesztette az uralmát a gép felett, majd letarolta a parkoló autókat. A közelben élők mindezt látták, és rohantak segíteni neki. Szerencsére volt, aki megkezdje az újraélesztést, míg a mentők ki nem értek. A férfi életét végül sikerült megmenteni, jelenleg kórházban lábadozik.

"A helyszínre azonnal több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottunk. Bajtársaim végül földi úton egy sikeresen újraélesztett férfit szállítottak kórházba" - árulta el a Tényeknek Csillag Zoltán, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs munkatársa.

Videón a táplánszentkereszti dráma: 15 percen át küzdöttek a vasi férfi életéért