Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
0°C Székesfehérvár

Zsuzsanna névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Infarktust kapott a vasi traktoros, mindent letarolt

Újraélesztés
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 19. 06:40 / FRISSÍTÉS: 2026. február 19. 06:49
infarktuséletmentés
A férfi érezte, hogy nagy a baj, de sajnos nem jutott el időben az orvoshoz. Rohantak a mentők Táplánszentkeresztre.

Drámai események zajlottak a minap a Vas vármegyei Táplánszentkereszten, ahol egy traktoroshoz kellett sietni, aki infarktust kapott vezetés közben.

Súlyos baleset történt Táplánszentkereszten
Súlyos baleset történt Táplánszentkereszten   Fotó: TV2

Úgy tudni, a férfi épp munkába tartott a traktorral, amikor rosszul lett. Emiatt úgy döntött, irányt vált, és elindul az orvoshoz, sajnos azonban már nem ért oda. Vezetés közben infarktust kapott, pár méterre a rendelőtől elvesztette az uralmát a gép felett, majd letarolta a parkoló autókat. A közelben élők mindezt látták, és rohantak segíteni neki. Szerencsére volt, aki megkezdje az újraélesztést, míg a mentők ki nem értek. A férfi életét végül sikerült megmenteni, jelenleg kórházban lábadozik.

"A helyszínre azonnal több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottunk. Bajtársaim végül földi úton egy sikeresen újraélesztett férfit szállítottak kórházba" - árulta el a Tényeknek Csillag Zoltán, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs munkatársa.

Videón a táplánszentkereszti dráma: 15 percen át küzdöttek a vasi férfi életéért

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu