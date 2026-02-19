Infarktust kapott a vasi traktoros, mindent letarolt

Drámai események zajlottak a minap a Vas vármegyei Táplánszentkereszten, ahol egy traktoroshoz kellett sietni, aki infarktust kapott vezetés közben.
Úgy tudni, a férfi épp munkába tartott a traktorral, amikor rosszul lett. Emiatt úgy döntött, irányt vált, és elindul az orvoshoz, sajnos azonban már nem ért oda. Vezetés közben infarktust kapott, pár méterre a rendelőtől elvesztette az uralmát a gép felett, majd letarolta a parkoló autókat. A közelben élők mindezt látták, és rohantak segíteni neki. Szerencsére volt, aki megkezdje az újraélesztést, míg a mentők ki nem értek. A férfi életét végül sikerült megmenteni, jelenleg kórházban lábadozik.
"A helyszínre azonnal több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottunk. Bajtársaim végül földi úton egy sikeresen újraélesztett férfit szállítottak kórházba" - árulta el a Tényeknek Csillag Zoltán, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs munkatársa.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.