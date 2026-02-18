Szörnyű baleset: gázolt a HÉV Pomáznál

Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
2026. február 18.
Pótlóbuszos átszállásra és hosszabb menetidőre kell számítani a H5-ös HÉV vonalán. A HÉV elgázolt egy embert Pomáznál.

A Szentendre felé tartó H5-ös HÉV elgázolt egy embert Pomázon szerdán, a délelőtti órákban, írja a Mávinform. 

A baleset miatt a HÉV bizonyos szakaszain a következő forgalmi változások vannak érvényben:

  • a H5-ös HÉV szerelvényei megosztva, csak Batthyány tér és Budakalász, valamint Pomáz és Szentendre között közlekednek.
  • Békásmegyer HÉV-állomás és Pomáz HÉV-állomás között pótlóbuszok szállítják az utasokat.

A szerencsétlenség körülményeiről, valamint a balesetet szenvedő személy állapotáról a portál nem adott tájékoztatást.

