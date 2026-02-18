Szörnyű baleset: gázolt a HÉV Pomáznál

A Szentendre felé tartó H5-ös HÉV elgázolt egy embert Pomázon szerdán, a délelőtti órákban, írja a Mávinform.
A baleset miatt a HÉV bizonyos szakaszain a következő forgalmi változások vannak érvényben:
A szerencsétlenség körülményeiről, valamint a balesetet szenvedő személy állapotáról a portál nem adott tájékoztatást.
