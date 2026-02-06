Ez lesz a sorsa a 3 éves szebeni kisfiúnak, aki négy testvérét vesztette el

Négy testvérét vesztette el egy romániai, Szeben megyében élő, mindössze hároméves kisfiú. Ráadásul kilencéves bátyja és hatéves nővére halálának szemtanúja is volt a közelmúltban.
Mint arról korábban beszámoltunk, Szeben megyét rettenetes tragédia rázott meg hétfőn: Kürpöd (Chirpăr) településen a jeges patakba fulladt egy testvérpár. Egy hatéves kislány és kilencéves bátyja zuhant a vízbe. A lánykát ugyan a helyszínre siető mentőegységeknek hamar sikerült kihúzniuk, azonban az életét már így sem tudták megmenteni. a fiút akkor nem találták: testére csak kicsivel később bukkantak rá. A Maszol beszámolója szerint a szerencsétlenség hároméves öccsük szeme láttára történt.
A gyermekvédelmi hatóságok azonnal vizsgálatot indítottak, amikor kiderült, hogy a családban már korábban is történt tragédia: másik két gyermekük korábban tüdőgyulladás szövődményeibe halt bele. Ezt követően az életben maradt, legkisebb testvért, a hároméves kisfiút kiemelték a családból, pénteken pedig arról döntött a bíróság, hogy sürgősségi eljárással állami gondozásba veszik. Az intézkedést azzal indokolták, hogy olyan „kockázati helyzetre utaló tényezőket állapítottak meg, amelyek azonnali beavatkozást tettek szükségessé a gyermek testi és lelki épsége védelmében.”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.