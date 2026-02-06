Ez lesz a sorsa a 3 éves szebeni kisfiúnak, aki négy testvérét vesztette el

Négy testvérét vesztette el egy romániai, Szeben megyében élő, mindössze hároméves kisfiú. Ráadásul kilencéves bátyja és hatéves nővére halálának szemtanúja is volt a közelmúltban.

Állami gondozásba kerül a szebeni kisfiú

Mint arról korábban beszámoltunk, Szeben megyét rettenetes tragédia rázott meg hétfőn: Kürpöd (Chirpăr) településen a jeges patakba fulladt egy testvérpár. Egy hatéves kislány és kilencéves bátyja zuhant a vízbe. A lánykát ugyan a helyszínre siető mentőegységeknek hamar sikerült kihúzniuk, azonban az életét már így sem tudták megmenteni. a fiút akkor nem találták: testére csak kicsivel később bukkantak rá. A Maszol beszámolója szerint a szerencsétlenség hároméves öccsük szeme láttára történt.

A gyermekvédelmi hatóságok azonnal vizsgálatot indítottak, amikor kiderült, hogy a családban már korábban is történt tragédia: másik két gyermekük korábban tüdőgyulladás szövődményeibe halt bele. Ezt követően az életben maradt, legkisebb testvért, a hároméves kisfiút kiemelték a családból, pénteken pedig arról döntött a bíróság, hogy sürgősségi eljárással állami gondozásba veszik. Az intézkedést azzal indokolták, hogy olyan „kockázati helyzetre utaló tényezőket állapítottak meg, amelyek azonnali beavatkozást tettek szükségessé a gyermek testi és lelki épsége védelmében.”