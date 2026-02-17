Súlyos baleset történt az Ady Endre úton, óriási a káosz

Ismét ki kellett vonulniuk a tűzoltóknak, miután összeütközött két személygépkocsi Sopronban, az Ady Endre úton, a Besenyő utca kereszteződésénél.
Az autókban csak a sofőrök utaztak. A helyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. Az érintett útszakaszon forgalmi akadály van - írja a katasztrófavédelem.
