Súlyos baleset történt az Ady Endre úton, óriási a káosz

Ismét ki kellett vonulniuk a tűzoltóknak, miután összeütközött két személygépkocsi Sopronban, az Ady Endre úton, a Besenyő utca kereszteződésénél.

Az autókban csak a sofőrök utaztak. A helyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. Az érintett útszakaszon forgalmi akadály van - írja a katasztrófavédelem.