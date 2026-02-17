Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Súlyos baleset történt az Ady Endre úton, óriási a káosz

2026. február 17.
Az érintett útszakaszon forgalmi akadály van.
Ismét ki kellett vonulniuk a tűzoltóknak, miután összeütközött két személygépkocsi Sopronban, az Ady Endre úton, a Besenyő utca kereszteződésénél.

Az autókban csak a sofőrök utaztak. A helyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. Az érintett útszakaszon forgalmi akadály van - írja a katasztrófavédelem.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
