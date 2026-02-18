Rendőrök vittek el egy doktornőt, mert részegen kezelte a betegeket

A rendőrség eljárást indított egy 64 éves doktornő ellen, aki ittas állapotban rendelt Zsolnán. A rendőrség egy névtelen bejelentést követően érkeztek ki a klinikára, ahol alkoholteszt elvégzésére szólították fel a doktornőt. Az eredmény pozitív lett – 1,23 ezreléknyi alkoholt állapítottak meg a szervezetében.

Fotó: Pexels

A doktornőt őrizetbe vették, majd a rendőrségre szállították. Függőséget okozó szer hatása alatt történő veszélyeztetés ügyében indítottak ellene eljárást. A szükséges intézkedések elvégzését követően az ügyész beleegyezésével szabadlábra helyezték. Az eset további körülményei vizsgálat tárgyát képezik.