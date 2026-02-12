Evakuálni kellett egy egész várost: fegyverraktárat támadtak meg az ukránok

Az oroszok sikeresen elhárították a rakétatámadást Volgográdban, azonban a törmelék lángra kapott és nagy tűz keletkezett. Az ukrán haderő kilőtt egy orosz fegyverraktárat. A volgográdiakat evakuálni kellett. Orosz oldalon is óriási veszteségekkel számolnak.

Komoly nyomás alatt a volgográdiak. Képünk illusztráció. Fotó: Shutterstock

Az Oroszország délkelet-európai részén található Volgográd már korábban is az ukrán sereg célkeresztjébe került. A területen már napok óta kiadták a riasztást az ukrán dróntámadások miatt. Vologyimir Zelenszkij elnök arról beszélt, hogy az orosz energialétesítmények is célponttá válhatnak.

Az ukránok egy orosz fegyverraktárat támadtak meg az Oroszország délnyugati részén található Kotluban falu közelében.

Az orosz védelmi minisztérium légvédelmi egységei visszavertek egy rakétatámadást a volgogradi területen. A zuhanó törmelék tüzet okozott a Kotluban faluban található létesítmény közelében

– fogalmazott Andrej Bocsarov területi kormányzó.

Bár a támadásban senki sem halt meg, az evakuációt megkezdték, hogy a robbanásveszélyes környéktől megvédjék a civileket.