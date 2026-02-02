Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Járvány tört ki egy óceánjárón: 200 utas betegedett meg a fedélzeten

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 02. 21:05
A hajó utasai a járvány miatt szenvednek. Az óceánjáró dolgozói a vírus megfékezésén dolgoznak.

Egy tíznapos hajóút során súlyos járvány tört ki a Fred Olsen Cruise Lines Balmoral óceánjáróján. 

Óceánjárón tört ki gyomorvírus
Óceánjárón tört ki a vírus 
Illusztráció: Paul A. Souders / Getty Images

Vírus az óceánjáró fedélzetén

Az akár 1350 utas befogadására is alkalmas hajó a norvég fjordok felé tartott, mikor a fedélzeten mintegy 200 utas betegedett meg gasztroenteritisz (gyomor-bélhurut) tüneteivel.  Egy utas elmondása szerint a személyzet hivatalos bejelentést is tett, amelyben arról tájékoztatták az utasokat, hogy egyre több embernél jelentkeznek gyomor- és bélhurutra utaló tünetek.

A vírusos gasztroenteritisz - amelyet gyakran gyomorinfluenzának is neveznek - a Mayo Clinic szerint olyan bélfertőzés, amely hasmenéssel, gyomorgörcsökkel, hányingerrel, hányással, valamint esetenként lázzal jár.

Egy másik utas nyilatkozata szerint a személyzet keményen dolgozik a betegség megfékezésén, ennek ellenére a fedélzeti környezet kellemetlenné vált.

A kontaktsportokat, például a táncot törölték, és az összes kirakóst, könyvet és játékkártyát eltették. A személyzet mindent megtett azért, hogy tisztán tartsa a hajót

- mondta.

Az utas maga is átesett a betegségen: 48 órán keresztül a kabinjában maradt, ahol egy ápoló látogatta, és állapotát rendszeresen telefonon is ellenőrizték.

Csütörtökön nem voltam elég jól ahhoz, hogy leszálljak a hajóról, és még mindig fejfájással, fáradtsággal és gyomorfájással küzdök.

A Balmoral eredetileg január 27-én kötött volna ki a skóciai Lerwickben, ám a kikötést késleltették. 

A társaság egészségügyi igazgatója, Kate Bunyan elmondta: az érkezést azért halasztották el, hogy biztosítsák a biztonsági protokollok és a fertőtlenítési folyamatok maradéktalan betartását - írja a People.

 

