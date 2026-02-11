Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Elkapták: letartóztatták a nagyteveli lövöldözőt – „Mentális problémákkal küzdött”

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 11. 20:35
Hamarosan vádat emelnek. A nagyteveli férfi komoly problémákkal küzdött.

A Veszprém Vármegyei Főügyészség indítványára letartóztatásba került az a 76 éves férfi, aki a megalapozott gyanú szerint 2026. február 10-én reggel rálőtt Nagytevel polgármesterére a település hivatalában.

Hamarosan megtörténik a vádemelés a nagyteveli ügyben.
A nagyteveli lövöldözőre bötön várhat

A rendelkezésre álló információk szerint a férfi reggel 8 óra körül jelent meg a polgármesteri hivatalban, ahol mintegy negyedórás megbeszélésen vett részt Orbán Sándor polgármesterrel. Amikor távozóban volt, elővette a táskájából a gumilövedékes gázriasztó pisztolyát, amelynek töltényeibe előzetesen csillag alakú fémdarabokat helyezett, majd három célzott lövést adott le a településvezetőre. A támadás előtt a következő szavakkal fenyegette meg: 

„Ez volt az utolsó napod!”

A lövedék a polgármester állát érte, majd a fülénél távozott. A lövés után az elkövető eldobta a fegyvert. A hivatal dolgozói azonnal intézkedtek: a férfit egy irodába zárták, miközben az épületben működő óvoda kisgyermekeit elővigyázatosságból az ablakokon keresztül menekítették ki.

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint a rendőrök a helyszínen elfogták és őrizetbe vették a férfit. Az ügyben emberölés bűntettének kísérlete miatt folyik a nyomozás. Az ügyészség a szökés, elrejtőzés, a bűnismétlés és a bizonyítás megnehezítésének veszélye miatt kezdeményezte a letartóztatását a Veszprémi Járásbíróságon.

Orbán Sándort a győri kórházban altatásban megoperálták. Takács Péter egészségügyi államtitkár személyesen is meglátogatta a sérült polgármestert. A településvezető a közösségi oldalán számolt be állapotáról, ahol megköszönte a támogatást és a biztató üzeneteket. Tájékoztatása szerint két műtéttel távolították el a lövedékeket az állából és a füléből.

Bejegyzésében arról is írt, hogy az elkövetőnek nem volt oka a támadásra, hiszen néhány nappal korábban segélyt kapott, és a házát sem fenyegette bontás. Hozzátette: a férfi körülbelül egy éve komoly mentális problémákkal küzdött, írja a VEOL.

 

