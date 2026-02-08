Egy tragikus hiba miatt soha nem lesz képes átölelni lányát a fiatal apa – közölte a Mirror. Steven Gibbons nem tud együtt játszani négyéves kislányával és valószínűleg soha többé nem tudja majd felemelni sem. A férfi egy baleset következtében lebénult.

Talán soha nem lesz képes átölelni lányát a lebénult apuka

Forrás: GoFundMe

Súlyos baleset miatt lebénult a fiatal apuka

Egy baleset okozta a tragédiát a fiatal édesapa életében, ami következtében nyaktól lefelé lebénult. Lehet, hogy soha többé nem lesz képes megölelni kislányát. A Broadstairsből származó Steven Gibbons éppen az A28-as úton vezetett, amikor egy körforgalomnál felhajtott a járdaszegélyre, amitől a jármű felborult.

A 32 éves férfi minden érzékelését elvesztette végtagjaiban. Az orvosok később megállapították, hogy elszakadt a gerincvelője és rendkívül minimális az esély arra, hogy valaha fel fog épülni. Az egykori vezető szakács most kerekesszékbe került.

Húga, Hannah egy szívszorító közleményt tett közzé az állapotával kapcsolatban:

Nem tud felkelni és együtt szaladgálni a kislányával, aki már másképp látja őt

– mondta, majd hozzátette:

Most már nagyon óvatos vele.

A 30 éves Hannah felidézte azt a pillanatot, amikor tavaly május 18-án értesült a balesetről.

Este 11 óra körül kopogtak az ajtón, és arra gondoltam, hogy biztos itt hagyta a kulcsait. Aztán lementem, megláttam a zseblámpa fényét és arra gondoltam, hogy mit keres itt a rendőrség? Akkor mondták el, hogy súlyos balesete volt...

Steven-t mesterséges kómába helyezték a baleset után és az első röntgenfelvételek azt mutatták, hogy a nyaka két helyen is eltört, bár az orvosok eleinte nem voltak biztosak a sérülések súlyosságában.

A család napokig reménykedett abban, hogy a férfi állapota javulni fog és képes lesz újra járni. Később azonban minden remény szertefoszlott, amikor az orvosok tájékoztatták őket arról, hogy Stevennek maradandóak a végtagbénulásai. Hannah így mesélt a történtekről:

A gerincvelője elszakadt, ami megszakította az idegrendszeri kapcsolatokat, és ez okozta, hogy nem tud mozogni. El kellett fogadnunk azt a tényt, hogy a bátyám élete végéig kerekesszékben lesz. Szívszorító volt.

Bár a férfi agya nem sérült meg súlyosan és eszméleténél is van, a baleset lelki terhe mégis pusztító.