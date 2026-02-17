5 ember életét követelte a szörnyű lakástűz - kiskorúak is vannak az áldozatok között

Öt ember meghalt, négy másik pedig könnyebb sérüléseket szenvedett egy lakástűzben Spanyolország északkeleti részén, Katalóniában.

5 fiatal életét követelte a lakástűz. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash.com

Fiatalok életét követelte a lakástűz

A regionális tűzoltóság hétfőn késő este számolt be a tűzesetről, amelynek halálos áldozatai fiatalok voltak, köztük néhányan kiskorúak. A tűz egy ötemeletes épület raktárhelyiségében csapott fel Manlleuban, egy 21 ezer lakosú városban, az Osona régióban - közölte a Reuters.