5 ember életét követelte a szörnyű lakástűz - kiskorúak is vannak az áldozatok között

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 17. 10:40
A halálos áldozatok mindegyike fiatal volt. További 4 embert könnyebb sérülésekkel szállítottak a kórházba.

Öt ember meghalt, négy másik pedig könnyebb sérüléseket szenvedett egy lakástűzben Spanyolország északkeleti részén, Katalóniában.

Fiatalok életét követelte a lakástűz

A regionális tűzoltóság hétfőn késő este számolt be a tűzesetről, amelynek halálos áldozatai fiatalok voltak, köztük néhányan kiskorúak. A tűz egy ötemeletes épület raktárhelyiségében csapott fel Manlleuban, egy 21 ezer lakosú városban, az Osona régióban - közölte a Reuters.

 

