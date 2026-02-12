Útról lecsúszott autó és hármas karambol nehezíti a csütörtök reggelt

Közlekedési balesetekkel indul a csütörtök. A 88-as főúton lecsúszott személyautó miatt lehet fennakadás, míg Budapesten a XI. kerületben hármas karambol nehezíti a közlekedést.

Mindkét közlekedési balesethez mentőt kellett riasztani / Fotó: MATE KRISZTIAN / Bors

Közlekedési baleset: lecsúszott autóhoz riasztották a mentőket

Lecsúszott az útról egy személyautó a 88-as főúton, Sárvár közelében, a 2-es és a 3-as kilométerszelvény között. A sárvári hivatásos tűzoltók egy embert kiszabadítottak a gépkocsiból és átadták őt a mentőknek. A Katasztrófavédelem arról tájékoztatott, hogy a raj áramtalanította a járművet.

A Budaörsi úton forgalomkorlátozás van érvényben

Három személyautó karambolozott Budapest XI. kerületében, a Budaörsi úton. A Lonka utca és a Március utca közötti szakaszon történt balesetnél a fővárosi hivatásos tűzoltók egy gépkocsit áramtalanítottak. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani - olvasható a Katasztrófavédelem közleményében.