Útról lecsúszott autó és hármas karambol nehezíti a csütörtök reggelt

közlekedési baleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 12. 08:10
tűzoltómentő
Hármas karambol Budapesten, és egy lecsúszott autó a 88-as főúton. Közlekedési balesetek nehezítik a forgalmat.

Közlekedési balesetekkel indul a csütörtök. A 88-as főúton lecsúszott személyautó miatt lehet fennakadás, míg Budapesten a XI. kerületben hármas karambol nehezíti a közlekedést. 

Mindkét közlekedési balesethez mentőt kellett riasztani
Közlekedési baleset: lecsúszott autóhoz riasztották a mentőket

Lecsúszott az útról egy személyautó a 88-as főúton, Sárvár közelében, a 2-es és a 3-as kilométerszelvény között. A sárvári hivatásos tűzoltók egy embert kiszabadítottak a gépkocsiból és átadták őt a mentőknek. A Katasztrófavédelem arról tájékoztatott, hogy a raj áramtalanította a járművet.  

 

A Budaörsi úton forgalomkorlátozás van érvényben 

Három személyautó karambolozott Budapest XI. kerületében, a Budaörsi úton. A Lonka utca és a Március utca közötti szakaszon történt balesetnél a fővárosi hivatásos tűzoltók egy gépkocsit áramtalanítottak. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani - olvasható a Katasztrófavédelem közleményében.

 

