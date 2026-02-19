Hosszú percekig küzdött apja életéért egy fiatal Hajdúnánáson

Szívszorító történet látott napvilágot az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán. A hajdúnánási életmentőknek akart köszönetet mondani egy testvérpár, miután hajnalok-hajnalán megmentették édesapjuk életét.

Fotó: Máté Krisztián / Bors

A hajnali órákban édesapám keringése és légzése összeomlott. Azonnal értesítettük a 112-őt és az OMSZ munkatársai kiérkezésig a testvérem a diszpécser irányításával megkezdte az újraélesztését. Ezt követően a helyszínre érkeztek a hajdúnánási mentőszolgálat munkatársai, akik azonnal átvették az életmentést

- vágott bele a drámai történetbe a fiatal.

Mint leírta a levelében nem volt könnyű eset az övék, de a mentősök kiemelkedő szakmai tudásának köszönhetően, és persze a hosszú és kitartó küzdelmüknek hála sikerült visszaadniuk a testvérpárnak a családfőt.

Kitartással hosszadalmas küzdelem után sikerült visszahozniuk édesapámat a halál markából amiért nem tudunk elég hálásak lenni. Édesapám azóta is köztünk van és megkezdte a felépülését ami szépen halad a maga ütemében

- mesélte hálálkodva a fiatal.

Íme a fiú mentősöknek írt nyílt köszönő levele: