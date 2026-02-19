Farsangi táncparketten zuhant el a 60 éves nő, bálozók küzdöttek az életéért

Egy budapesti jelmezes rendezvény táncparkettjén esett össze egy 60 év körüli nő hétvégén. A résztvevők azonnal a beteghez rohantak és mentőt hívtak - közölte az Országos Mentőszolgálat.
A nőnek kezdetben görcsrohama volt, majd eszméletlenné vált. A bálozók ekkor a mentésirányító segítségével légzésvizsgálatot végeztek, ezt követően pedig életjelek hiányában újraélesztés kezdődött.
Perceken belül esetkocsi érkezett a helyszínre, a mentősök átvették és emelt szinten folytatták az életmentést, ami az időben megkezdett mellkasi nyomásoknak, a laikusok bátorságának és a mentők szakmai tudásának köszönhetően végül sikerre vezetett és a beteg keringése visszatért. A helyszíni ellátást követően a nőt stabil állapotban szállíthatták kórházba a mentők.
