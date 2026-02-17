Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Donát névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Gyász

Megtalálták a folyóba fulladt négyéves gyermek holttestét

holttest
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 17. 15:40
folyóeltűnt
A két gyermek január végén esett a folyóba. A négyéves gyermek holttestét hosszas keresés után találták meg.
CJA
A szerző cikkei

A Kolozs megyei tűzoltók a Szamos folyóban bukkantak rá annak a négyéves gyermeknek a holttestére, aki január 23-án tűnt el.

Négyéves gyermek holttestére bukkantak
Négyéves gyermek holttestére bukkantak 
Fotó: ChiccoDodiFC /  Shutterstock 

Három hétig keresték a holttestet

A Kolozs Megyei Rendőr-főkapitányság, a Kolozs Megyei Csendőr-felügyelőség, valamint a Kolozsvári Mobil Csendőregység képviselői közösen indultak a keresésre, amely kedden 11 óra 20 perc körül zárult eredménnyel. A holttestet a romániai Széplak település közelében emelték ki a helyszínen tartózkodó egységek.

A január 23-án történt incidens során egy négy- és egy ötéves gyermek esett Szamosújvárnál a folyóba, miközben a közeli dombon szánkóztak. Az esetet egy kilencéves gyermek vette észre, aki a közeli lakóházakhoz rohant segítségért.

Egy 17 éves fiatal a helyszínre sietve az ötéves gyermeket sikeresen kimentette a folyóból. A gyermeket kórházba szállították, ahol orvosi ellátásban részesült, a négyéves gyermeket azonban elsodorta a víz.

A közlemény szerint a rendőrség továbbra is folytatja a helyszíni vizsgálatokat és az eset körülményeinek tisztázását - írja a Maszol.ro.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu