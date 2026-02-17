Megtalálták a folyóba fulladt négyéves gyermek holttestét

A Kolozs megyei tűzoltók a Szamos folyóban bukkantak rá annak a négyéves gyermeknek a holttestére, aki január 23-án tűnt el.

Négyéves gyermek holttestére bukkantak

Fotó: ChiccoDodiFC / Shutterstock

Három hétig keresték a holttestet

A Kolozs Megyei Rendőr-főkapitányság, a Kolozs Megyei Csendőr-felügyelőség, valamint a Kolozsvári Mobil Csendőregység képviselői közösen indultak a keresésre, amely kedden 11 óra 20 perc körül zárult eredménnyel. A holttestet a romániai Széplak település közelében emelték ki a helyszínen tartózkodó egységek.

A január 23-án történt incidens során egy négy- és egy ötéves gyermek esett Szamosújvárnál a folyóba, miközben a közeli dombon szánkóztak. Az esetet egy kilencéves gyermek vette észre, aki a közeli lakóházakhoz rohant segítségért.

Egy 17 éves fiatal a helyszínre sietve az ötéves gyermeket sikeresen kimentette a folyóból. A gyermeket kórházba szállították, ahol orvosi ellátásban részesült, a négyéves gyermeket azonban elsodorta a víz.

A közlemény szerint a rendőrség továbbra is folytatja a helyszíni vizsgálatokat és az eset körülményeinek tisztázását - írja a Maszol.ro.