Hatalmas csattanásra rohantak ki a helyiek: durva baleset történt Budapesten

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 18. 20:51
Az Orczy úton, a Vajda Péter utcánál villamos, személykocsi és teherautó ütközött össze.

Egymásba hajtott egy villamos, egy autó és egy tehergépkocsi Budapest nyolcadik kerületében, az Orczy úton. Az autóban négyen ültek, a tehergépkocsiban csak a sofőr tartózkodott, a remízbe tartó villamoson pedig négy-öt ember utazott. A Vajda Péter utcához közeli helyszínre a fővárosi hivatásos tűzoltók mellett a mentőszolgálat munkatársai is vonultak. A baleset miatt forgalomkorlátozásra kell számítani.

