A lángok martalékává vált Nápoly egyik híres nevezetessége - videón a szomorú látvány

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 17. 13:05
A tűzoltóság szerint hatalmas a kár, és még mindig a helyszínen dolgoznak.

Óriási tűz pusztította el kedden hajnalban a nápolyi Sannazaro színházat, a környező épületekben is kár keletkezett, sokan szenvedtek füstmérgezést - közölték a helyi hatóságok.

Többen is füstmérgezést szenvedtek a felgyulladt színház környékén.
Többen is füstmérgezést szenvedtek a felgyulladt színház környékén. (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash

Hatalmas a kár, és többen is füstmérgezést szenvedtek

Hatalmas a kár, sajnos az egész színház megsemmisült

- mondta el Giuseppe Paduano nápolyi tűzoltóparancsnok.

A lánglovagok jelenleg is dolgoznak az épületen belüli kisebb tüzek elfojtásán.

Túl korai lenne még megállapítani, hogy mi okozta a tüzet

- fűzte hozzá.

Közlése szerint a sűrű füst elborította a környező házakat is, sokan szenvedtek füstmérgezést, több lakót kórházba kellett szállítani. Médiajelentések arról is beszámoltak, hogy a színház kupolája a tűz miatt teljesen beomlott, és maga alá temette a nézőteret.

Az 1847-ben nagyrészt fából épült színház, amely nevét a reneszánsz költőről, Jacopo Sannazaróról kapta, Nápoly egyik jelentős kulturális helyszínének számít. Története során a nápolyi színjátszás jelentős központjává fejlődött, és fontos szerepet töltött be a város kulturális identitásában - írja az MTI.

 

