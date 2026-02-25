Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Katasztrófaállapotot hirdettek: több mint 20 ember vesztette életét földcsuszamlásban

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 25. 12:20
A heves esőzések miatt több százan otthon nélkül maradtak Brazíliában. A földcsuszamlásnak gyermekáldozatai is vannak.
Legalább 25 ember vesztette életét Brazíliában a heves esőzések miatt kialakult áradások és földcsuszamlások következtében.

Katasztrófaállapotot hirdettek a földcsuszamlások miatt

A délkelet-brazíliai Minas Gerais államban a legtöbb halálesetet Juiz de Fora városában jelentették - itt a hatóságok szerint 18 ember vesztette életét.

Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök részvétét fejezte ki az áldozatok családtagjainak és az otthonukat elvesztőknek, valamint elmondta, hogy a kormány katasztrófaállapotot hirdetett ki a városban. Hozzátette, hogy most a humanitárius segítségnyújtásra és az újjáépítési erőfeszítések támogatására összpontosít, illetve, hogy a kormány gyorsasággal és erővel fog cselekedni.

Csak Juiz de Forában körülbelül 440 ember vált hajléktalanná vagy menekültté. A helyi önkormányzat ideiglenes szállást biztosított, és víz, élelmiszer, ruházat és higiéniai eszközök adományozását kérte.

Margarida Salomão polgármester elmondta, hogy önkormányzati pályafutása során ez volt a legtragikusabb esemény, és háromnapos hivatalos gyászt hirdetett. Hozzátette, hogy gyermekek is voltak az elhunytak között, de a hivatalos információkat nem hozták nyilvánosságra az áldozatokról.

Többen tucat embert keresnek

A mentési munkálatok még folyamatban vannak; a munkások és a lakosok több tucat eltűnt embert keresnek, miután az éjszaka folyamán több ház és épület is összeomlott. Valtencir Coutinho de Miranda élő adásban kereste a hatéves lányát, aki az eltűntek között van. Egy ásót tartva a kezében, a földcsuszamlás utáni sárban és törmelékben így nyilatkozott:

Azért vagyunk itt, hogy megtaláljuk őt. Isten erőt ad nekünk, és vigasztalja a szívünket.

Egy férfi egy négyéves gyermeket és három felnőttet mentett ki a földcsuszamlásokból, és elmondta, hogy még mindig keresi az unokaöccsét a helyszínen, de közel sem ő az egyetlen, aki a családja után kutat.

A helyi tisztviselők szerint ez volt Juiz de Fora történetének legcsapadékosabb februárja, a régióban jelenleg hulló csapadékmennyiség már több, mint kétszeresére nőtt, mint amit ebben a hónapban vártak. Kedden az ország nemzeti meteorológiai intézete heves esőzések miatt riasztást adott ki Minas Gerais, Rio de Janeiro és további 12 brazil állam egészére - írja a BBC.

 

