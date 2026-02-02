Felvonóba szorult a hátizsákja, életét vesztette egy síelő

Egy ausztrál síelő vesztette életét egy Japánban található síközpont felvonójában.

Síelő vesztette életét egy síközpont felvonójában

Illusztráció: AFP

Felvonóba akadt a nő, elhunyt

A 22 éves fiatal az Otariban található Tsugaike üdülőhelyen éppen egy kétszemélyes felvonón utazott, amikor hátizsákja beakadt és a levegőben maradt. A nő ezt követően szívrohamot kapott, és bár kórházba vitték, nem tudtak segíteni rajta, halottnak nyilvánították.

A Tsugaike Mountain Resort és a Tsugaike Gondola Lift Co. közösen kért bocsánatot, és közölte, hogy vizsgálatot indítottak az ügyben. Az üdülőhely vezérigazgatója, Tsuneo Kubo részvétét fejezte ki.

Egy közleményben leírták, hogy a nő hátizsákjának egyik csatja beakadt a székbe, miközben a mellkaspánt még mindig be volt kötve. Ennek következtében a nőt magával rántotta a felvonó, miután megpróbált kiszállni.

A felvonót ezután egy kezelő a vészgombbal állította le, megkezdték az elsősegélynyújtást, majd a nőt mentővel szállították kórházba.

A baleset a kétszemélyes Tsuga 2. számú páros felvonó felső szakaszán történt. A nő a felvonót egy másik személlyel együtt használta. A felvonó üzemeltetőjét is bevonták a vizsgálatba, és együttműködik a hatóságokkal.

Az ausztrál külügyi és kereskedelmi minisztérium szóvivője is nyilatkozott a tragédiával kapcsolatban:

Mély részvétünket fejezzük ki a családnak ebben a nehéz időszakban. Adatvédelmi kötelezettségeink miatt nem tudunk további nyilatkozatot tenni.

A Hakuba-völgyben található Tsugaike hegyi üdülőhely Nagano egyik legnagyobb síterepe, amely mind a belföldi, mind a külföldi látogatók körében népszerű - írja a BBC.